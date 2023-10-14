Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США на следующей неделе – Politico

Пилоты Сил обороны Украины могут начать тренировки на современных западных истребителях F-16 в США уже на следующей неделе. Учения будут проходить на базе Военно-воздушных сил Национальной гвардии страны в штате Аризона.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщило издание Politico с ссылкой на четырех американских чиновников. Небольшое количество пилотов, прибывших в США в сентябре для прохождения курсов английского языка в Техасе, уже прошли первый тест.

Дальше они направятся на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне, где будут тренироваться в 162-м авиакрыле, главном учебном центре F-16 ВВС, утверждают источники журналистов.

Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки пилотов ВВС. Однако, как сказал один из собеседников издания, этот процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть пилотов на поле боя.

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Ранее спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сказал, что группа украинских пилотов, обучающихся в Европе, уже учится на тренажерах F-16. Следующий этап – полеты с инструктором на настоящих самолетах.

Напомним, что 28 сентября в США рассказали, что летчики ВСУ начали первый этап обучения на F-16 и проходят курсы английского. Обучение проводится в штате Техас.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По итогам 16-го "Рамштайна" президент Владимир Зеленский заявил, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит Украине самолеты F-16. Это событие глава государства назвал "мощным шагом". Поставки рассчитывают начать с 2025 года.

– В Дании обещают поставить ВСУ первые F-16 весной 2024 года. Сроки, в частности, будут зависеть от готовности летчиков, техников и инфраструктуры Воздушных сил Украины.

– Украинские летчики надеются, что пройдут тренировки на западных истребителях F-16 за шесть-восемь месяцев, потому что все участники группы имеют опыт боевых вылетов и программа подготовки разработана с учетом этого.

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