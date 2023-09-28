Стартовала языковая подготовка: украинские пилоты начали обучение на F-16 в США

В четверг, 28 сентября, украинские пилоты начали свое обучение на истребителях западного производства в Соединенных Штата Америки. Это обучение включает в себя языковую подготовку украинских летчиков.

Об этом заявила спикер Министерства обороны США Сибрина Сингх на пресс-конференции. Она подчеркнула, что все тренировки проводятся в штате Техас, США.

Сингх подчеркнула, что в настоящее время наши летчики проходят профессиональные курсы английского языка. Она не раскрыла точное число пилотов, которые начали эту подготовку.

"Продолжительность курсов будет адаптирована в зависимости от уровня квалификации и знаний украинских летчиков", – подчеркнула пресс-секретарь Пентагона.

Кроме того, она также отметила, что после завершения языковых курсов, украинские летчики перейдут к специализированным тренировкам на истребителях F-16 в штате Аризона, Соединенные Штаты.

Информацию о начале языковой подготовки украинских пилотов в США также подтвердил и украинский журналист Остап Ярыш в соцсети Х. Он отметил, что обучение пройдет для нескольких украинских пилотов, также не назвав точного количества.

Видео дня

В то же время, пресс-секретарь Пентагона Сибрина Сингх отметила, что события, связанные с шатдауном в США - временной приостановкой работы федеральных органов, также могут повлиять на обучение украинских летчиков и обслуживающего персонала самолетов F-16. Это связано с тем, что гражданские работники в основном вынуждены идти на неоплачиваемый отпуск в период шатдауна.

В конце концов, Сингх заверила, что в Пентагоне надеются на двухпартийное и двухпалатное решение Конгресса во избежание шатдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на самолетах-истребителях F-16 "значительно сдвинулся с места". Он также отметил, что география стран, присоединившихся к "самолетной коалиции" для подготовки украинских пилотов, продолжает расти.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от партнеров 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!