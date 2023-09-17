'Процесс сдвинулся с места': Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на самолетах-истребителях F-16 "значительно сдвинулся с места ". Он также отметил, что география стран, присоединившихся к "самолетной коалиции" для подготовки украинских пилотов продолжает расти.

Об этом пресс-секретарь рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", отвечая на вопрос о стадии подготовки украинских пилотов для полетов на F-16. Так, Игнат отметил, что Соединенные Штаты тоже присоединились к процессу обучения пилотов, в частности, языковой подготовки.

По его словам, страны, которые примут участие в обучении украинских пилотов, будут заниматься как языковой подготовкой, так и непосредственной учебой на самолетах.

"Очень много задают вопрос о где, в какой стране, сколько пилотов, сколько самолетов мы получаем. К сожалению, мы не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы для работников СМИ. Поэтому просим за это прощения и понимания, потому что не каждая страна хочет особо детализировать процесс, который происходит у нее на территории. Поэтому только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся очень серьезно с места. Он и не был на месте, но он приобрел обороты, скажем так. И лётчики учатся и проходят подготовку. Я думаю, об этом будут дальнейшие заявления уже от лидеров стран", – рассказал Игнат.

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Напомним, что Бельгия примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Страна предоставит самолеты и персонал для обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от партнеров 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

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