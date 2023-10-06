'Очень важно выиграть эту зиму': Зеленский провел заседание Ставки, посвященное фронту и энергетике. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 октября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное фронту и энергетике. Глава государства подчеркнул, что для нашей страны очень важно выиграть эту зиму.

Такое заявление он сделал во время вечернего видеообращения. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Только что провел заседание Ставки. Длительное. Несколько ключевых вопросов. Первый – конечно, фронт. Ситуация на основных направлениях, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО. Второй вопрос Ставки напрямую связан с нашей обороной, со устойчивостью нашего государства. Энергетика. Подготовка к зиме, защита объектов нашего поколения и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями", – сказал президент.

Он отметил, что нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало, в частности, они повторяют все ошибки и зло.

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"И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учесть", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. оккупанты не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту.

"Опасность полностью осознаем", – констатировал глава государства.

Зеленский также рассказал, что во время Ставки заслушал доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту нашей энергетики и за тактику прохождения зимы. В частности, докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций.

Также было обсуждено все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае чрезвычайных ситуаций.

"Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах. Делаем еще больше шагов на усиление" нашей ПВО и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что эта неделя уже значительно усилила Украину. В частности, с канцлером Германии Олафом Шольцом сейчас прорабатывается передача Украине еще одной батареи Patriot.

С главой правительства Италии Джорджей Мэлони было обсуждено наполнение нового пакета безопасности для нашего государства.

На переговорах с премьер-министром Испании Педро Санчесом договорились не только о дополнительных системах ПВО Hawk, но и о поддержке энергетического оборудования.

Кроме того, с премьер-министром Британии Риши Сунаком есть договоренность по безопасности в Черном море и в Одесском регионе.

"Это важно, чтобы мы не упускали времени и не упускали возможностей для экспортной работы. Украина должна сохранить свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, должна сохранить морской доступ к мировому рынку", – отметил глава государства.

Также президент Франции Эммануэль Макрон делает для большей безопасности Украины и всей Европы именно то, что Зеленский с ним договорился. Есть веские результаты и новые возможности для наших воинов. Но о деталях – чуть позже.

Кроме того, сегодня есть еще и решение о новом пакете от Нидерландов в размере более 100 миллионов евро, и этот пакет фокусируется именно на поддержке нашей энергосистемы. В ближайшее время проговорим с господином премьер-министром Марком Рютте и наши дальнейшие шаги.

Зеленский поблагодарил всех партнеров нашего государства за помощь. Он также добавил, что плодотворно сотрудничаем и с Европейским союзом.

"Для нас, со всех взглядов, важно начать уже в этом году переговоры по членству в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово. Верховной Раде остался один шаг, и принципиально, чтобы депутаты этот шаг сделали", – сказал президент.

"ЕС для Украины – это не только экономическая безопасность и мощный вклад в решение вопроса геополитической стабильности. Это еще и мотивация. Мотивация для нас, для наших воинов, для всего нашего народа. Мотивация бороться, быть устойчивыми, пройти эту зиму и достигать наших национальных целей, несмотря на любой российский террор", – добавил он.

Кроме того, глава государства прокомментировал российские обстрелы мирных украинцев.

"Харьковщина... Вчера – жестокий удар по селу в Купянском районе. 51 погибший. Судьба еще трех человек пока неизвестна. В это утро российский удар по Харькову, просто по городу, по обычным домам ракетой. Двое погибших, и они с одной семьи. Мальчик 10 лет и его бабушка. Младший брат парня – ему всего 11 месяцев – и родители – в больнице. Мои соболезнования всем, чьих родных и близких убила Россия..." – сказал он.

По словам Зеленского, вчера и сегодня лидеры государств, многие министры иностранных дел выразили соболезнования и осудили российский террор.

"Я благодарен каждому и каждому, кто не остается равнодушным. Только вместе, в единстве можно преодолевать террор. И мы это сделаем. Государства и лидеры, народы. Очень много журналистов, общественных деятелей и обычных людей поддержали нас сейчас и поддерживают в течение всего времени этого войны Украина чрезвычайно ценит каждое проявление поддержки, каждое проявление солидарности с нами Наша победа над российским террором будет общей победой всех людей мира, которые так же, как и украинцы, считают, что зло и ненависть всегда должны проигрывать. непреложным глобальным правилом. И обязательно будет. Слава нашим воинам! Слава всем, кто защищает людей и человечность!" – резюмировал он.

Напомним, 5 октября президент Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада на саммит Европейского политического сообщества. Там Зеленский провел встречу с премьером Испании Педро Санчесом.

Также в городе Гранада глава государства провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встретился Зеленский и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Среди прочего они говорили о нашем ПВО.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Украина может стать членом Европейского Союза в 2030 году. Это произойдет в том случае, если обе стороны выполнят поставленные им условия.

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