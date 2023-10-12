'У каждого индивидуальная программа': Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты сейчас проходят тренажерную подготовку на американских боевых самолетах F-16. Через несколько недель они смогут начать полеты с инструктором на реальных истребителях.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 12 октября. "Обучение (проходит. – Ред.) хорошо. Парни делают все возможное, чтобы было как можно скорее. Хотя бы чтобы первая группа закончила, которая и станет первой, которая будет эксплуатировать эти самолеты в Украине", – сказал он.

Сначала летчики ВСУ проходят обучение в Украине на симуляторах. С помощью виртуальной реальности они могут ознакомиться с кабиной F-16 и выполнить определенные задачи онлайн, добавил спикер ВС ВСУ.

Затем пилоты, находящиеся на тренировках в США и других странах, уже проходят тренажерную подготовку на F-16. Речь идет о реальном самолете, в котором на 100% воспроизведена кабина пилота. На этом этапе украинские летчики уже более реалистично выполняют задачи от инструкторов.

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"Уже, я думаю, несколько недель – и будут полеты с инструктором на реальных самолетах. Я думаю, что это возможно. У каждого индивидуальная программа. Поэтому кто сядет раньше, а кто позже. После инструктора – уже самостоятельные вылеты", – сказал Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По итогам 16-го "Рамштайна" президент Владимир Зеленский заявил, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит Украине самолеты F-16. Это событие глава государства назвал "мощным шагом". Поставки рассчитывают начать с 2025 года.

– В Дании обещат поставить ВСУ первые F-16 весной 2024 года. Сроки, в частности, будут зависеть от готовности летчиков, техников и инфраструктуры Воздушных сил Украины.

– 28 сентября в США рассказали, что летчики ВСУ начали первый этап обучения на F-16 и проходят курсы английского. Обучение проводится в штате Техас.

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