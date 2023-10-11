'Есть много работы': в Дании рассказали, когда рассчитывают передать первые F-16 Украине

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Сроки, среди прочего, будут зависеть также от готовности пилотов, техников и инфраструктуры украинских Воздушных сил.

Об этом 11 октября заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен перед 16-й встречей "Рамштайн", сообщает дасткое агентство Ritzau. По его словам, чтобы летчики Воздушных сил ВСУ смогли эксплуатировать F-16, неоходимо "проделать большую работу".

"Мы ожидаем, что в марте или апреле сможем передать Украине первую партию боевых самолетов. Но предстоит проделать большую работу, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", – сказал глава минобороны.

Поульсендобавил, что фактические сроки будут зависеть от ряда факторов, включая готовность украинской стороны принять самолеты в месте их новой дислокации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Бельгии заявили, что передача F-16 Украине начнется с 2025 года. Речь идет о "нескольких" самолетах, сроки зависят от получения Брюсселем более современных истребителей F-35.

Видео дня

– В Румынии обещают создать центр подготовки эксплуатации F-16. Пилоты ВСУ будут включены в первую волну обучения.

– 28 сентября в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ начали первый этап обучения на F-16 и проходят курсы английского. Все тренировки проводятся в американском штате Техас.

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