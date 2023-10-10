Украинских пилотов включат в "первую волну" обучения: в Румынии создадут Центр подготовки пилотов на F-16
В Румынии будет создан Центр подготовки для пилотов западных истребителей F-16, которые нужны нашему государству. Украинские пилоты будут включены в первую волну обучения.
Такая договоренность была согласована во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16: создается Центр подготовки пилотов. Мы обсудили с господином президентом Клаусом Йоханнисом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", – отметил он.
Зеленский поблагодарил Румынию за все предоставленные нашему государству пакеты поддержки.
"И за то, что мы обсудили сегодня. Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО", – добавил президент.
Напомним, ранее Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. Сообщалось, что она будет размещена в одном из учебных центров на территории Румынии.
А недавно стало известно, что США перебросили в Румынию F-16, официально – для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 28 сентября в Пентагоне заявили, что пилоты ВСУ уже начали первый этап программы по обучению на F-16. Наши воины проходят курсы английского языка.
– Адаптацию к западным истребителям F-16 защитники украинского неба проходили с помощью авиасимуляторов.
– Украинские летчики надеются, что пройдут тренировки на западных истребителях F-16 за шесть-восемь месяцев, потому что все участники группы имеют опыт боевых вылетов и программа подготовки разработана с учетом этого.
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