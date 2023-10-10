Украинских пилотов включат в 'первую волну' обучения: в Румынии создадут Центр подготовки пилотов на F-16

В Румынии будет создан Центр подготовки для пилотов западных истребителей F-16, которые нужны нашему государству. Украинские пилоты будут включены в первую волну обучения.

Такая договоренность была согласована во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16: создается Центр подготовки пилотов. Мы обсудили с господином президентом Клаусом Йоханнисом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", – отметил он.

Зеленский поблагодарил Румынию за все предоставленные нашему государству пакеты поддержки.

"И за то, что мы обсудили сегодня. Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО", – добавил президент.

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Напомним, ранее Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. Сообщалось, что она будет размещена в одном из учебных центров на территории Румынии.

А недавно стало известно, что США перебросили в Румынию F-16, официально – для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 сентября в Пентагоне заявили, что пилоты ВСУ уже начали первый этап программы по обучению на F-16. Наши воины проходят курсы английского языка.

– Адаптацию к западным истребителям F-16 защитники украинского неба проходили с помощью авиасимуляторов.

– Украинские летчики надеются, что пройдут тренировки на западных истребителях F-16 за шесть-восемь месяцев, потому что все участники группы имеют опыт боевых вылетов и программа подготовки разработана с учетом этого.

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