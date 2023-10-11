В Бельгии рассказали, когда планируют передачу F-16 Украине и от чего это будет зависеть

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что отправка истребителей F-16 в Украину начнется с 2025 года. По словам главы оборонного ведомства, речь идет о "нескольких" самолетах.

Она объяснила, что сроки отправки самолетов зависят от получения Бельгией более современных истребителей F-35. Об этом Дедондер заявила в эфире Bel RTL.

Министр обороны отметила, что, помимо отправки боевых самолетов, Бельгия продолжит обучение украинских пилотов и предложит взять на себя обслуживание всего коалиционного парка F-16. По словам Дедондер, целью является предоставление постоянной помощи Украине.

В то же время она подчеркнула, что об отправке бельгийского персонала на территорию Украины речь не идет.

"Будет ли отправлен персонал в Украину? Бельгийский персонал будет обучать украинских пилотов в Бельгии, Дании и, возможно, в одной из стран Евросоюза. На данный момент мы еще не говорим об Украине. Мы находимся в процессе предоставления Украине возможности модернизировать свои вооруженные силы", – заявила глава оборонного ведомства.

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Напомним, ранее Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. Сообщалось, что она будет размещена в одном из учебных центров на территории Румынии.

Ранее стало известно, что США перебросили в Румынию F-16, официально – для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 сентября в Пентагоне заявили, что пилоты ВСУ уже начали первый этап программы по обучению на F-16. Наши воины проходят курсы английского языка.

– Адаптацию к западным истребителям F-16 защитники украинского неба проходили с помощью авиасимуляторов.

– Украинские летчики надеются, что пройдут тренировки на западных истребителях F-16 за шесть-восемь месяцев, потому что все участники группы имеют опыт боевых вылетов, и программа подготовки разработана с учетом этого.

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