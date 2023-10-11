Зеленский: мощный день, Бельгия присоединилась к нашей авиационной коалиции и предоставит Украине F-16

В среду, 11 октября, в Брюсселе проходило заседание в формате "Рамштайн". Бельгию посетил и президент Украины Владимир Зеленский. Он принял участие в утреннем заседании "Украинской оборонной контактной группы" в присутствии министров обороны и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Подводя итоги дня, глава государства назвал его мощным.

Украинский лидер заявил, что Бельгия присоединилась к нашей авиационной коалиции и предоставит Украине F-16. Об этом он сообщил в своем традиционном обращении к украинскому народу вечером 11 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бельгия присоединилась к нашей авиационной коалиции и предоставит Украине F-16. Это мощный шаг. Есть новый оборонный пакет от Бельгии, в нем несколько важных компонентов. Отмечу особенно ракеты для ПВО. Спасибо! Бельгия первая в мире начала конкретное использование замороженных российских активов для компенсации ущерба от российской агрессии, и уже в следующем году 1 млрд 700 млн евро получим в поддержку нашей обороны и проекты восстановления", – заявил глава государства.

Видео дня

Переговоры с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо он назвал результативными и лично поблагодарил премьер-министра страны.

"А по поводу санкций против России – мы обсудили введение Бельгией и рядом других влиятельных стран такой процедуры, чтобы российские бриллианты не поставлялись на рынок Европы. Это удар по прибылям России. Долгожданный шаг станет реальностью", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

"Длительная встреча, конкретная. Четко прозвучало, что Америка продолжит постоянную и непрерывную поддержку Украины необходимой для нашей защиты. Обсудили, как сейчас, перед зимой, усилить наши возможности в защите от российского террора – дронов и ракет. Благодарен Соединенным Штатам!" – добавил он.

Гарант также провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом: "Наши оборонные приоритеты, наше взаимодействие с Альянсом".

Также он упомянул о заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на уровне министров обороны.

"Завтра состоится заседание министров обороны Альянса. Конечно, работаем над дальнейшей поддержкой наших воинов, над вполне конкретными вещами, в том числе теми поставками, о которых ребята говорили мне, когда я был на фронте, посещал бригады на передовой. Итак, мощный был день! Бельгия, спасибо! Все союзники в "Рамштайне" – спасибо! Соединенные Штаты, я благодарен за лидерство и поддержку!" – сказал президент, подчеркнув, что каждый день наши воины и весь наш народ крепче.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время 16-го "Рамштайна" ряд стран объявили о новых партиях военной помощи Украине. В частности, министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил, что страна выделит Киеву новый пакет оборонной помощи на общую сумму 25 млн канадских долларов (около 19 млн долларов США), который финансируется за счет транша в размере 500 млн долларов, объявленного премьер-министром Джастином Трюдо в июне 2023 года.