В США заявили, что, вероятно, поддержат передачу союзниками F-16 Украине

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16. Он отметил, что такая вероятность существует после того, как Нидерланды заявили. о готовности рассмотреть передачу Украине своих боевых самолетов.

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В то же время Карпентер подчеркнул, что передача военной техники Украине – это дело каждой страны и разрешения администрации президента США Джо Байдена для этого не нужно. Об этом он рассказал в интервью изданию Delfi.

По его словам, США поддерживают бесчисленные вклады союзников в оборонную способность Вооруженных сил Украины. Также Карпентер выразил надежду, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад.

Кроме того, Карпентер подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США поддерживали огромный вклад союзников в обороноспособность Украины. Он добавил, что такой позиции Штаты придерживались, когда обсуждали унаследованные советские системы и до нынешнего периода, когда на повестке дня стоит передача основных боевых танков и современных средств ПВО.

Напомним, правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16 в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон продолжают обсуждение возможной передачи Украине истребителей F-16 и БПЛА MQ-1C Grey Eagle. Еще весной 2022 Штаты такую возможность полностью отвергали.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты – польские истребители МиГ-29 и американские F-16. Такая авиация, уверен военный, поможет украинцам защитить небо от российских ракет.

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