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Роман Свитан: преимущество ВСУ в вооружении наступит уже весной. Дальше Россия не потянет

Орест Сохар
War
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Роман Свитан: преимущество ВСУ в вооружении наступит уже весной. Дальше Россия не потянет

Почему западные партнеры просят Украину пока не наступать, когда украинская армия сформирует ударный кулак и на что рассчитывает Путин, наблюдая за увеличением украинского арсенала, – об этом поговорили с военным экспертом Романом Свитаном в рамках проекта "Орестократія".

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Запад готовит нас к большому наступлению

– Сейчас западная коалиция активно готовит Украину к большому наступлению против российской армии…

– Так и есть. Решение было принято еще перед Новым годом. И последующие пакеты помощи – это наступательное вооружение. Завис вопрос по Leopard и по Abrams, поэтому позиция Шольца нам в какой-то мере помогла, так как она выдавила из американцев еще и Abrams. Наши союзники дают нам по максимуму, что могут. Пока не хватает еще прикрытия с воздуха, то есть либо ударных вертолетов, либо самолетов, лучше, конечно, и то, и другое. Я думаю на следующем "Рамштайне" этот вопрос будет решен.

– На это же намекнул министр иностранных дел Кулеба.

– Скорее всего, решено концептуально, но есть определенные моменты, связанные с количественным составом и с модификациями. Есть несколько модификаций F-16, они очень сильно между собой различаются, в зависимости от задач. Предполагаю, вопрос подвис только технически, идет подготовка летного состава. Я думаю, она уже завершается.

– Когда?

– Уже сейчас должна заканчиваться. Прошло полгода после выделения 100 млн долл на подготовку летного состава, это номинальный срок.

Если учесть всю обещанную помощь, насколько мощный формируется ударный кулак? Когда он реально может быть задействовать на поле боя?

– Мы уже начинаем получать то вооружение, анонсированное в течение этого месяца. Кулак полностью будет сформирован в начале марта, основные части зайдут всё-таки в феврале. С середины февраля до начала марта можно уже выполнять определенные наступательные задачи, исходя из утвержденных планов Генштаба.

– Западные партнеры призывают наше руководство не спешить с масштабным наступлением, а хорошо его подготовить. О каких сроках может идти речь?

– Дело в том, что есть определенный паритет вооружений, живой силы и определенных наступательных моментов, которые мы можем совершить, и оборонительных, которые может успеть подготовить Российская Федерация. Поэтому тут надо успеть в намеченные сроки, ведь затягивание может привести к необходимости еще большего вооружения украинских войск.

Если бы мы начали движение не на Купянск, а на Мелитополь летом, мы бы не столкнулись с волной мобилизованных и выполнили бы задачу по выходу на Мелитополь и отрезания херсонской группировки. Сейчас уже нам приходится в 2-3 раза увеличивать количество сил для выполнения такой же задачи из-за того, что плотность войск россияне успели увеличить, и приходится рассчитывать в 2-3 раза больше сил и средств для того, чтобы успешно выполнить задачу.

Российская армия тоже собирается наступать. Она готова? Или это дезинформация с их стороны?

– Все то, что выплескивается в медиа, особенно от военно-политического руководства, хоть нашего, хоть противника, это часть информационно-психологической спецоперации. Россияне начали наступательные действия после того, как первая сотня тысяч россиян подпитала фронт – Запорожский и Донецкий. Они продолжают наступательные действия, в основном исходя из своего положения на возвышениях, в частности – на донецкой возвышенности, на Донецком кряже, это старые горы. Оккупанты используют его очень грамотно. Они наступают только в районе Донбасса и планируют любые наступательные операции ближайшее время как раз в районе Донбасса.

В последние несколько дней очевидно их движение в районе Соледара. Всем понятно движение в районе Бахмута по его охвату с севера через Соледар. Есть определенная информация по накоплению российских войск в районе Валуек – сейчас там больше 20 тысяч войск, готовых ударить нашим войскам в левый фланг в районе Купянска, если мы пойдем на прорыв в сторону Счастья. Эти преимущества россияне будут использовать, а весь основной фронт – оборонять.

Горячая фаза войны и выход на границы 1991 года

С чем Путин собрался идти в затяжную войну, если мы получаем оружие от партнеров, а они расконсервируют танки шестидесятых?

– Исходя из той динамики, которая сейчас есть, любой военный аналитик прекрасно может рассчитать, когда произойдет определенный перелом, и настанет наше полное доминирование над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев.

Это прекрасно понимают и российские командиры, российское военное руководство, потому они от безысходности вывели на максимальную мощность ОПК. Допустим, если они производят в сутки 5 тысяч снарядов, то через определенное время, где-то в феврале, они уже используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тысяч снарядов в сутки, а не 10-15 тыс, как сейчас. Также выйдут на такой же уровень по ракетам. Они могут производить минимум одну ракету в сутки, то есть они будут либо их накапливать и дальше использовать волнами… либо по одной ракете. К весне они будут затыкать дыры за счет живой силы.

Российский ОПК не справиться с ОПК ведущих экономических стран мира. Они это прекрасно знают, и, думаю, что где-то в течение полугода горящая фаза войны сойдет на нет.

– То есть, горячая фаза войны может длиться еще до полугода, пока мы не получим оружейное преимущество над россиянами?

– Горячая фаза затянется где-то до конца весны. Я думаю, к этому времени мы уже должны выйти на границы 1991 года. Мы можем зафиксировать эту границу где-то под конец весны.

– Большого наступления не будет, а ЗСУ постепенно пойдут в наступление на разных участках фронта? Армия не будет ждать танки, самолеты?

– Россияне будут стремиться наступать и продавливать живой силой в районе Донбасса до Северска. Может, попытаются двинуться в сторону Купянска и Сватово. На любых других участках фронта РФ будут пытаться остановить наши наступления. Исходя из соотношения сил, это будет где-то в феврале месяце.

– Американцы, моделируя оборону Тайваня, делали ставку на авиацию. В войне РФ против Украины ни мы, ни россияне не используем авиацию сполна. Почему?

– Концепция войн этого тысячелетия "ставит" на авиационную составляющую, а не на наземную, и это очень правильно и грамотно. Авиационная составляющая – это не только самолеты, это ракеты и определенные беспилотники, это космические силы, которые могут работать с воздуха и уничтожать центры принятия решений, склады, пусковые установки противника.

Но в этой войне все по-другому. У нас не было достаточного количества радиолокационных ракет и система ПВО у россиян в начале войны была мощной. Сейчас, с появлением ракет, мы провалили систему ПВО РФ, но тем не менее, они пытаются восстановить ее вдоль линии фронта. Мы пытаемся в день наносить 10-20 ударов по местам сосредоточения техники, личного состава, но у нас просто не хватает самолетов для выполнения массированных авиационных ударов.

Россияне также не могут использовать авиацию, хотя у них сейчас преобладает в несколько раз над нами, но система ПВО у нас развита, на линии фронта много зенитно-ракетных комплексов. Это сковывает действия оккупантов.

После появления тех же F-16 или других самолетов у нас будет устойчивый перевес в воздухе.

– Российские ПВО не смогут им противодействовать?

– Они попытаются противодействовать, но использования авиации всегда идет только после подавления ПВО противника. И, как раз, новые вооружения смогут намного эффективнее подавлять ПВО.

ПВО на крышах Москвы – защита или показуха?

– Какая ситуация вообще с ПВО в России? "Вторая армия мира" поднимает на стратегические объекты "Панцири", ставят С-400 в парках Москвы. Они пересматривают свою концепцию?

– Это невыполнимая задача в принципе. Закрыть такую территорию, как Россия, системой противовоздушной обороны невозможно из-за её большой площади. Даже такое очень маленькое государство как Израиль и то не может закрыть всю свою территорию. Сейчас россияне пытаются, по крайней мере, прикрыть точечные объекты, это видно.

– Какова их эффективность этих "Панцирей"?

– Их эффективность где-то до 30%, они эффективны, когда встроены в общую систему противовоздушной обороны, как один из эшелонов ПВО. После того, как они вытащили "Панцирь" на министерство обороны, они должны были еще на всех ближайших домах поднять зенитные установки и поставить расчеты с "Иглами", притянуть С-300, С- 400, и должны висеть истребители. "Панцирь" – это больше показуха.

– Они поняли, что от дронов даже Москва не защищена? Или есть другая причина?

– Мы можем проходить российские ПВО не из-за того, что у нас лучшая техника. Система ПВО российская отсутствует полностью, у них нет зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих периметр. Это плохое планирование, воровство. Они не готовились к войне. Была ядерная доктрина и все.

– Получается, условные США могут за ночь уничтожить процентов 70-80 российского арсенала, в том числе и ядерного?

– Уничтожить ядерный арсенал – это плохая идея, потому что получится так называемая грязная бомба. То есть, не будет ядерного взрыва, но распыление ядерного заряда произойдет, и будет заражена территория на 1000 лет. Более того, еще есть ядерные заряды на подводных лодках, которые в один момент уничтожить невозможно. То есть, это не решение вопроса как такового. Это задача мировой общественности, задача ООН принять резолюцию или принять решение о передаче или переподчинении ядерных арсеналов России ООН, и тогда 12-е главное управление минобороны РФ, которое занимается контролем и охраной этих ядерных арсеналов, возьмет под козырек и будет подчиняться уже напрямую голубым каскам.

– Вы думаете, возможно заставить Россию подчиниться решению ООН?

– Есть разные военные, есть разные офицеры. 12-е управление – это те офицеры, которые занимаются контролем средств поражения, способных уничтожить весь мир. У них есть определенные моменты, связанные с ответственностью за выполнение задачи, поэтому они однозначно переподчинятся решению ООН и будут выполнять их задачи.

А вообще, уничтожение российских вооруженных сил действительно возможно в течение одной ночи.

– Как вы видите окончание войны во времени и в последствиях для России?

– Нам нужно выполнить два масштабных проекта. Первый – перерезать сухопутный коридор, питающий херсонскую и крымскую группировки, добить окончательно Крымский мост, перевести эту группировку в режим оперативного окружения. Потом дальними ракетами уничтожить гарнизон и принять капитуляцию, по крайней мере, его части. Это возможно сделать в течение двух месяцев, за февраль и март. Следующие задачи – это уже Донбасс, выход на границы 1991 года в районе Донбасса.

Все реально, если будет такая же динамика поставок вооружений, которую мы увидели на этом "Рамштайне". В таком случае под конец весны и в начале лета выйдем на границы 1991 года.