Роман Свитан: преимущество ВСУ в вооружении наступит уже весной. Дальше Россия не потянет

Почему западные партнеры просят Украину пока не наступать, когда украинская армия сформирует ударный кулак и на что рассчитывает Путин, наблюдая за увеличением украинского арсенала, – об этом поговорили с военным экспертом Романом Свитаном в рамках проекта "Орестократія".

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Запад готовит нас к большому наступлению

– Сейчас западная коалиция активно готовит Украину к большому наступлению против российской армии…

– Так и есть. Решение было принято еще перед Новым годом. И последующие пакеты помощи – это наступательное вооружение. Завис вопрос по Leopard и по Abrams, поэтому позиция Шольца нам в какой-то мере помогла, так как она выдавила из американцев еще и Abrams. Наши союзники дают нам по максимуму, что могут. Пока не хватает еще прикрытия с воздуха, то есть либо ударных вертолетов, либо самолетов, лучше, конечно, и то, и другое. Я думаю на следующем "Рамштайне" этот вопрос будет решен.

– На это же намекнул министр иностранных дел Кулеба.

– Скорее всего, решено концептуально, но есть определенные моменты, связанные с количественным составом и с модификациями. Есть несколько модификаций F-16, они очень сильно между собой различаются, в зависимости от задач. Предполагаю, вопрос подвис только технически, идет подготовка летного состава. Я думаю, она уже завершается.

– Когда?

– Уже сейчас должна заканчиваться. Прошло полгода после выделения 100 млн долл на подготовку летного состава, это номинальный срок.

– Если учесть всю обещанную помощь, насколько мощный формируется ударный кулак? Когда он реально может быть задействовать на поле боя?

– Мы уже начинаем получать то вооружение, анонсированное в течение этого месяца. Кулак полностью будет сформирован в начале марта, основные части зайдут всё-таки в феврале. С середины февраля до начала марта можно уже выполнять определенные наступательные задачи, исходя из утвержденных планов Генштаба.

– Западные партнеры призывают наше руководство не спешить с масштабным наступлением, а хорошо его подготовить. О каких сроках может идти речь?

– Дело в том, что есть определенный паритет вооружений, живой силы и определенных наступательных моментов, которые мы можем совершить, и оборонительных, которые может успеть подготовить Российская Федерация. Поэтому тут надо успеть в намеченные сроки, ведь затягивание может привести к необходимости еще большего вооружения украинских войск.

Если бы мы начали движение не на Купянск, а на Мелитополь летом, мы бы не столкнулись с волной мобилизованных и выполнили бы задачу по выходу на Мелитополь и отрезания херсонской группировки. Сейчас уже нам приходится в 2-3 раза увеличивать количество сил для выполнения такой же задачи из-за того, что плотность войск россияне успели увеличить, и приходится рассчитывать в 2-3 раза больше сил и средств для того, чтобы успешно выполнить задачу.

– Российская армия тоже собирается наступать. Она готова? Или это дезинформация с их стороны?

– Все то, что выплескивается в медиа, особенно от военно-политического руководства, хоть нашего, хоть противника, это часть информационно-психологической спецоперации. Россияне начали наступательные действия после того, как первая сотня тысяч россиян подпитала фронт – Запорожский и Донецкий. Они продолжают наступательные действия, в основном исходя из своего положения на возвышениях, в частности – на донецкой возвышенности, на Донецком кряже, это старые горы. Оккупанты используют его очень грамотно. Они наступают только в районе Донбасса и планируют любые наступательные операции ближайшее время как раз в районе Донбасса.

В последние несколько дней очевидно их движение в районе Соледара. Всем понятно движение в районе Бахмута по его охвату с севера через Соледар. Есть определенная информация по накоплению российских войск в районе Валуек – сейчас там больше 20 тысяч войск, готовых ударить нашим войскам в левый фланг в районе Купянска, если мы пойдем на прорыв в сторону Счастья. Эти преимущества россияне будут использовать, а весь основной фронт – оборонять.

Горячая фаза войны и выход на границы 1991 года

– С чем Путин собрался идти в затяжную войну, если мы получаем оружие от партнеров, а они расконсервируют танки шестидесятых?

– Исходя из той динамики, которая сейчас есть, любой военный аналитик прекрасно может рассчитать, когда произойдет определенный перелом, и настанет наше полное доминирование над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев.

Это прекрасно понимают и российские командиры, российское военное руководство, потому они от безысходности вывели на максимальную мощность ОПК. Допустим, если они производят в сутки 5 тысяч снарядов, то через определенное время, где-то в феврале, они уже используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тысяч снарядов в сутки, а не 10-15 тыс, как сейчас. Также выйдут на такой же уровень по ракетам. Они могут производить минимум одну ракету в сутки, то есть они будут либо их накапливать и дальше использовать волнами… либо по одной ракете. К весне они будут затыкать дыры за счет живой силы.

Российский ОПК не справиться с ОПК ведущих экономических стран мира. Они это прекрасно знают, и, думаю, что где-то в течение полугода горящая фаза войны сойдет на нет.

– То есть, горячая фаза войны может длиться еще до полугода, пока мы не получим оружейное преимущество над россиянами?

– Горячая фаза затянется где-то до конца весны. Я думаю, к этому времени мы уже должны выйти на границы 1991 года. Мы можем зафиксировать эту границу где-то под конец весны.

– Большого наступления не будет, а ЗСУ постепенно пойдут в наступление на разных участках фронта? Армия не будет ждать танки, самолеты?

– Россияне будут стремиться наступать и продавливать живой силой в районе Донбасса до Северска. Может, попытаются двинуться в сторону Купянска и Сватово. На любых других участках фронта РФ будут пытаться остановить наши наступления. Исходя из соотношения сил, это будет где-то в феврале месяце.

– Американцы, моделируя оборону Тайваня, делали ставку на авиацию. В войне РФ против Украины ни мы, ни россияне не используем авиацию сполна. Почему?

– Концепция войн этого тысячелетия "ставит" на авиационную составляющую, а не на наземную, и это очень правильно и грамотно. Авиационная составляющая – это не только самолеты, это ракеты и определенные беспилотники, это космические силы, которые могут работать с воздуха и уничтожать центры принятия решений, склады, пусковые установки противника.

Но в этой войне все по-другому. У нас не было достаточного количества радиолокационных ракет и система ПВО у россиян в начале войны была мощной. Сейчас, с появлением ракет, мы провалили систему ПВО РФ, но тем не менее, они пытаются восстановить ее вдоль линии фронта. Мы пытаемся в день наносить 10-20 ударов по местам сосредоточения техники, личного состава, но у нас просто не хватает самолетов для выполнения массированных авиационных ударов.

Россияне также не могут использовать авиацию, хотя у них сейчас преобладает в несколько раз над нами, но система ПВО у нас развита, на линии фронта много зенитно-ракетных комплексов. Это сковывает действия оккупантов.

После появления тех же F-16 или других самолетов у нас будет устойчивый перевес в воздухе.

– Российские ПВО не смогут им противодействовать?

– Они попытаются противодействовать, но использования авиации всегда идет только после подавления ПВО противника. И, как раз, новые вооружения смогут намного эффективнее подавлять ПВО.

ПВО на крышах Москвы – защита или показуха?

– Какая ситуация вообще с ПВО в России? "Вторая армия мира" поднимает на стратегические объекты "Панцири", ставят С-400 в парках Москвы. Они пересматривают свою концепцию?

– Это невыполнимая задача в принципе. Закрыть такую территорию, как Россия, системой противовоздушной обороны невозможно из-за её большой площади. Даже такое очень маленькое государство как Израиль и то не может закрыть всю свою территорию. Сейчас россияне пытаются, по крайней мере, прикрыть точечные объекты, это видно.

– Какова их эффективность этих "Панцирей"?

– Их эффективность где-то до 30%, они эффективны, когда встроены в общую систему противовоздушной обороны, как один из эшелонов ПВО. После того, как они вытащили "Панцирь" на министерство обороны, они должны были еще на всех ближайших домах поднять зенитные установки и поставить расчеты с "Иглами", притянуть С-300, С- 400, и должны висеть истребители. "Панцирь" – это больше показуха.

– Они поняли, что от дронов даже Москва не защищена? Или есть другая причина?

– Мы можем проходить российские ПВО не из-за того, что у нас лучшая техника. Система ПВО российская отсутствует полностью, у них нет зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих периметр. Это плохое планирование, воровство. Они не готовились к войне. Была ядерная доктрина и все.

– Получается, условные США могут за ночь уничтожить процентов 70-80 российского арсенала, в том числе и ядерного?

– Уничтожить ядерный арсенал – это плохая идея, потому что получится так называемая грязная бомба. То есть, не будет ядерного взрыва, но распыление ядерного заряда произойдет, и будет заражена территория на 1000 лет. Более того, еще есть ядерные заряды на подводных лодках, которые в один момент уничтожить невозможно. То есть, это не решение вопроса как такового. Это задача мировой общественности, задача ООН принять резолюцию или принять решение о передаче или переподчинении ядерных арсеналов России ООН, и тогда 12-е главное управление минобороны РФ, которое занимается контролем и охраной этих ядерных арсеналов, возьмет под козырек и будет подчиняться уже напрямую голубым каскам.

– Вы думаете, возможно заставить Россию подчиниться решению ООН?

– Есть разные военные, есть разные офицеры. 12-е управление – это те офицеры, которые занимаются контролем средств поражения, способных уничтожить весь мир. У них есть определенные моменты, связанные с ответственностью за выполнение задачи, поэтому они однозначно переподчинятся решению ООН и будут выполнять их задачи.

А вообще, уничтожение российских вооруженных сил действительно возможно в течение одной ночи.

– Как вы видите окончание войны во времени и в последствиях для России?

– Нам нужно выполнить два масштабных проекта. Первый – перерезать сухопутный коридор, питающий херсонскую и крымскую группировки, добить окончательно Крымский мост, перевести эту группировку в режим оперативного окружения. Потом дальними ракетами уничтожить гарнизон и принять капитуляцию, по крайней мере, его части. Это возможно сделать в течение двух месяцев, за февраль и март. Следующие задачи – это уже Донбасс, выход на границы 1991 года в районе Донбасса.

Все реально, если будет такая же динамика поставок вооружений, которую мы увидели на этом "Рамштайне". В таком случае под конец весны и в начале лета выйдем на границы 1991 года.