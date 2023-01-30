Польша может передать Украине свои истребители F-16, есть одно условие, – Моравецкий

Польша может передать Украину свои истребители F-16. Однако такое решение должны поддержать партнеры по НАТО.

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Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, любая воздушная сила может быть реализована, но в координации со странами Североатлантического союза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.

Соответствующую информацию прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, также отметив, что у нашего государства положительные сигналы от Польши.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", – написал Ермак.

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