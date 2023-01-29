Когда Украина может получить истребители F-16 и что они изменят: эксперт объяснил нюансы

Западные союзники начали объявлять о предоставлении Украине тяжелой бронетехники, которая поможет в контрнаступлении на российскую оккупационную армию. Однако пока украинской армии не хватает прикрытия с воздуха – ударных вертолетов и самолетов.

Видео дня

Однако несмотря на отсутствие официальных заявление, вопрос о предоставлении Украине современных истребителей решен концептуально. Об этом в рамках проекта "Орестократія" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, есть определенные моменты, связанные с количественным составом и с модификациями истребителей, которые международные партнеры Украины готовы передать. При этом эксперт отметил, что уже сейчас идет подготовка летного состава.

"Скорее всего, решено концептуально, но есть определенные моменты, связанные с количественным составом и с модификациями. Есть несколько модификаций F-16, они очень сильно между собой различаются, в зависимости от задач. Предполагаю, вопрос подвис только технически, идет подготовка летного состава. Я думаю, она уже завершается", – сказал эксперт.

Кроме того, Свитан добавил, что прошло уже полгода после выделения 100 млн долларов на подготовку летного состава, поэтому можно говорить о том, что обучение военных находится на финишной прямой.

F-16 имеет на вооружении шестиствольную авиационную пушку, способную осуществлять 6 тыс. выстрелов в минуту.

Истребитель также оснащен 11 точками подвески, на которых могут быть размещены ракеты типа "воздух – воздух", ракеты для наземных целей и бомбы. Некоторые комплектации несут ракеты класса "воздух – земля".

Максимальная скорость самолета – 2178 км в час. Дальность полета – 4220 км, боевой радиус действия – 1800 км. "Боевой сокол" используется как бомбардировщик, перехватчик и истребитель.

F-16 остается одним из основных боевых самолетов стран НАТО. В последнее время ведутся разговоры о возможной передаче Украине этих истребителей.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал видео с американскими истребителями F-16. Ролик он подписал: "Вскоре в небе Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, в случае если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16.

– Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул на то, что работа по передаче партнерами Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!