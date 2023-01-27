''Вскоре в небе Украины'': Данилов намекнул, что Украина ждет истребители F-16. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал видео с американскими истребителями F-16. Ролик он подписал: "Вскоре в небе Украины".

Видео дня

Соответствующая публикация 27 января появилась на странице Данилова в Facebook. В частности, видео описывает характеристики "Боевого сокола" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

F-16 имеет на вооружении шестиствольную авиационную пушку, способную осуществлять 6 тыс. выстрелов в минуту.

Истребитель также оснащен 11 точками подвески, на которых могут быть размещены ракеты типа "воздух – воздух", ракеты для наземных целей и бомбы. Некоторые комплектации несут ракеты класса "воздух – земля".

Максимальная скорость самолета – 2178 км в час. Дальность полета – 4220 км, боевой радиус действия – 1800 км.

"Боевой сокол" используется как бомбардировщик, перехватчик и истребитель.

F-16 остается одним из основных боевых самолетов стран НАТО. В последнее время ведутся разговоры о возможной передаче Украине этих истребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белом доме заявили, что не исключают поставку Киеву F-16. США могут сыграть главную роль в принятии решения о предоставлении истребителей.