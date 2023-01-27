В Белом доме заявили, что не исключают поставку Украине истребителей F-16, и дали разъяснение

После того, как Украина добилась от стран Запада поставок основных боевых танков для своих Вооруженных Сил, Украина будет настаивать на западных истребителях четвертого поколения, таких как американские F-16. В Белом доме уже отметили, что будут "очень осторожно" обсуждать идею такой помощи с Киевом и его союзниками, однако не исключают ее вероятности.

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Соответствующее заявление сделал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер в комментарии MSNBC, пишет Reuters. Он ожидает, что США могут сыграть ключевую роль в принятии решения о поставках истребителей.

"Мы не исключали и не исключаем какие-либо конкретные системы. Мы пытались адаптировать нашу помощь к той фазе борьбы, в которой находятся украинцы", – сказал Файнер.

Издание напомнило, что, несмотря на отсутствие ощутимых подвижек в этом вопросе, ВВС Украины на протяжении всей войны стремились к более совершенным самолетам.

В прошлом месяце украинский пилот с позывным Джус сообщил агентству Рейтер, что многие его коллеги в ВВС берут уроки английского языка в свободное время, ожидая, что однажды Киев получит иностранные самолеты, такие как истребитель F-16.

Напомним: как сообщило издание The Guardian, французское военное и политическое руководство рассматривает возможность отправки в Украину истребителей. Это будет сделано при условии, что не станет провокацией к новой эскалации со стороны российских войск. При этом и танкам, и самолетам, поставляемым Киеву с Запада, требуется длительная специальная подготовка, при этом на каждого пилота требуется до десяти человек наземного персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий заявил, что западные партнеры уже определили тип самолета, который будет передана Украине для борьбы с российскими оккупантами. Сроки подготовки личного состава уже запланированы;

– издание Politico сообщило, что среди западных военных чиновников и дипломатов идут дискуссии о предоставлении Украине современных реактивных истребителей. Многие больше не считают эту идею нецелесообразной, но опасения эскалации остаются высокими.

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