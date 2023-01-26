На Западе уже началась дискуссия о возможности предоставления Украине истребителей: ранее "красными линиями" называли танки – Politico

Среди западных военных чиновников и дипломатов идут дискуссии о предоставлении Украине современных реактивных истребителей. Многие больше не считают эту идею нецелесообразной, но опасения эскалации остаются высокими.

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Об этом говорится в материале американского издания Politico. Авторы предполагают, что хотя этот вопрос уже не относится к "красным линиям", дебаты, вероятно, окажутся более сложными, чем спор по поставкам танков.

"Поскольку американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды" после месяцев споров между западными союзниками уже направляются к линии фронта, военные планировщики в Киеве обратили внимание, на то, что они считают логичным следующим шагом в отражении российской агрессии – поставки современных истребителей", – пишет Политико.

Издание утверждает, что разговоры с более чем полдюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают внутренние дебаты по поставке Украине реактивных истребителей, которые проталкиваются украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии.

"Следующим естественным шагом будут боевые самолеты. Вашингтон сказал Киеву, что поставки самолетов пока невозможны, мол, существуют "красные линии". Но прошлым летом у нас были "красные линии" по поставкам HIMARS, а затем танков, однако первые уже в Украине, а вторые по пути туда", – сказал изданию неназванный дипломат из североевропейской страны.

Второй высокопоставленный представитель европейского государства также подчеркнул скорость, с которой растет снабжение западного оружия.

"Сегодня истребители абсолютно немыслимы, но мы можем провести эту дискуссию через две-три недели", – сказал он.

Вместе с тем, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил на прошлой неделе в парламенте Нидерландов, что его правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит.

"Мы открыты, табу нет", – сказал Хукстра.

Также издание напомнило, как в прошлом месяце министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что его правительство готово передать Киеву истребители МиГ-29 советских времен, и разговаривает с партнерами по НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как это лучше сделать.

Однако, пишет Politico, другие высокопоставленные политики гораздо менее увлечены этой идеей. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц в среду исключил поставки истребителей, ссылаясь на необходимость предотвратить дальнейшую военную эскалацию.

"Поставок истребителей в Украину не будет. Это стало ясно очень давно, в том числе от США", – сказал Шольц.

"Ожидается, что авиация будет ключевой темой на очередном саммите министров обороны стран-союзников Украины, который пройдет в следующем месяце на американской военной базе "Рамштайн" в Германии. Некоторые официальные лица считают, что обсуждение будет больше сосредоточено на выработке плана на случай непредвиденных обстоятельств, если реактивные истребители будут срочно нужны в будущем, а не на заключении соглашения по ближайшим поставкам", – пишет американское издание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство Нидерландов готово рассмотреть возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Также группа американских сенаторов от обеих партий призвала президента США Джо Байдена предоставить Украине истребители F-16 или МиГ-29. За пять дней до этого они посетили украинскую столицу, где встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

А американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов для стран, которые передадут свои F-16 Вооруженным силам Украины.

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