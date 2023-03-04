Россия впервые применила в Украине новые управляемые бомбы весом 1500 кг – Defense Express

Россия впервые применила в Украине новые управляемые бомбы весом 1500 кг. Речь идет о УПАБ-1500В с индексом К029Б.

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Об этом сообщает Defense Express. Данное оружие было впервые продемонстрировано в РФ только в 2019 году. Оно предназначено для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км при взлете на 14 метров в высоту.

В Украине УПАБ-1500В РФ впервые применила несколько недель назад против одного из объектов Черниговской области. На одном из обломков были остатки соответствующей маркировки.

Опасность УПАБ-1500В состоит в том, что она относится к планирующим. Бомба оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации. Ее боевая часть весит 1010 кг.

Отмечается, что обеспечение высокой дальности полета требует полета на значительной высоте. Это упрощает выявление целей и возможностей поражения носителя. Поэтому вполне возможно, что сбитый недавно в районе Енакиево фронтовой бомбардировщик Су-34 летел именно с такими боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты уже перестают делать вид, что новое западное вооружение, предоставляемое Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи, не представляет угрозы для "второй армии мира". В частности, в РФ признали, что американские бомбы GLSDB являются "грозным оружием".

Также OBOZREVATEL писал, что США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.

Такими боеприпасами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270. Что еще известно о бомбах GLSDB, читайте в нашем материале.

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