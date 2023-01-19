Эффективные, недорогие и адаптированы с HIMARS: что известно о ракетах GLSDB, которые будут в новом пакете помощи США

США в новом пакете военной помощи могут передать украинской армии недорогие малогабаритные ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). С их помощью ВСУ смогут наносить удары по российским оккупантам на около 160 км.

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Такими боеприпасами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270. Про их передачу Киеву сообщили анонимные источники среди американских чиновников в комментарии изданию Politico.

Данных от Пентагона относительно GLSDB для украинской армии пока нет. Официально об этом должны объявить 20 января.

GLSDB – малогабаритные высокоточные боеприпасы, созданные известным концерном Boeing и компанией SAAB. Они совмещают в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26 и управляются через систему GPS. Благодаря тому, что ракета имеет крылья, дальность поражения увеличивается.

Эти боеприпасы защитники Украины смогут запускать из систем MLRS-M270 или HIMARS, которые ранее ВСУ получили от Вашингтона. OSINT-аналитик Def Mon в Twitter показал, куда смогут долететь GLSDB по сравнению с ракетами GMLRS, которые сейчас используются для HIMARS и M270.

Красная – линия фронта, черная – 70 км от линии фронта (GMLRS), другие две линии в 125 и 140 км (GLSDB).

Таким образом ВСУ получат возможность доставать целей на территории всей материковой Украины (включая временно оккупированные территории, в том числе север захваченного Крыма), а также приграничную территорию самой РФ.

"Боеприпас типа GLSDB – это, в сущности, ответ на вопрос о том, что же будет, если "скрестить" ракету и управляемую авиабомбу, а точнее – неуправляемый реактивный снаряд M26 и управляемую авиабомбу GBU-38 SDB-I", – пишет издание Defence Express.

Головні переваги такої розробки Boeing та Saab у тому, що наразі у світі є достатня кількість M26, водночас GBU-39 коштує близько $40 тис. кожен, що робить GLSDB як доступною, так і відносно дешевою.

Издание Reuters в ноябре 2022 года писало, что Пентагон рассматривает вариант передачи Киеву таких боеприпасов. Журналисты уточняли, что, если Украина таки получит GLSDB, они могут стать в определенной степени альтернативой ракетам ATACMS, о которых просил Киев и в предоставлении которых США отказали.

"Хотя Соединенные Штаты отклонили запросы на ракету ATACMS с дальностью 185 миль (297 км), дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине поразить ценные военные цели, которые были вне досягаемости, и поможет ей продолжать контратаки, нарушая российский тыл", – указывают авторы статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины призвали США предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. По мнению украинских чиновников, уже пришло время для передачи такого вооружения.

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