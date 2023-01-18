Время для ATACMS пришло: у Зеленского призвали США помочь Украине сорвать новое наступление РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Он отметил, что уже пришло время для передачи такого вооружения.

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Об этом Подоляк написал в Twitter. Он подчеркнул, что ракеты большой дальности позволят Вооруженным силам Украины уничтожать объекты материально-технического обеспечения войск РФ на оккупированных территориях.

Ими можно будет наносить результативные удары по тыловым складам, технике и командным пунктам врага.

Кроме того, ATACMS позволит разрушить архитектуру российского наступления и одновременно сохранить жизнь украинских военных.

"Пришло время для ATACMS. Чего мы ждем?" – спросил Подоляк.

Напомним, что США в ближайшее время могут объявить о новом большом пакете военной помощи Украине. По данным СМИ, в него не войдут ни ATACMS, ни американские танки Abrams.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных гораздо дальше за линией фронта, чем достигают нынешние существующие системы. Они ведут соответствующий диалог с украинской стороной по поводу поставок дальнобойных систем.

– Литва выступает за передачу Украине баллистических ракет дальностью до 300 км ATACMS. Также там указывают на необходимость предоставить ВСУ танки Leopard.

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