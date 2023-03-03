В оккупированном Енакиево упал российский самолет. Видео и первые подробности

Над оккупированным Енакиево сбит военный самолет, пилоты успели катапультироваться. По предварительным данным, этот самолет принадлежал ВС РФ.

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Захватчики, вероятно, сбили его сами: вражеская "птичка" стала мишенью для "дружественного огня" российской ПВО. Об этом сообщают ряд пабликов.

Так, первым о сбитии военного самолета над Енакиево сообщил один из популярных российских Telegram-каналов. Именно он заявил о том, что пилоты могли спастись. В то же время авторы паблика не уточнили, кому принадлежал самолет.

"Военный самолет сбит в районе Енакиево в "ДНР". Глава города Роман Хроменков попросил жителей уйти в укрытие. Судя по видео, оба пилота успели катапультироваться. Кому принадлежит сбитый самолёт, пока неизвестно", – отмечено в сообщении.

Видео и фото из Енакиево публиковали и другие каналы. Очевидцы увидели, как катапультировались пилоты. Также опубликованы кадры падения самолета.

В то же время блогер Фашик Донецкий со ссылкой на свои источники отметил: вероятнее всего, самолет принадлежал российской армии. И сбить его могли сами захватчики.

"По неподтвержденным данным, в районе города Енакиево к*цапы сбили собственный самолет. Самолет упал в районе шахты Юнком. Информация уточняется", – сообщил он.

Шахта Юнком расположена в админграницах города Бунге (ранее – Юнокоммунаровск), он входит в состав Горловско-Енакиевской агломерации и подчиняется Енакиевскому городскому совету.

Информацию о "дружеском огне" подтверждают также российские военные паблики.

"Судя по кадрам от местных жителей, за несколько секунд до сбития самолёты осуществляли пуски ракет. Предположительно, бомбардировщики Су-34 ВКС РФ работали ракетами Х-29ТД по украинским позициям на Горловском направлении и по какой-то причине попали под дружественный огонь российской же ПВО", – констатирует один из них.

Авторы этого российского паблика отмечают: расстояние от линии фронта до Енакиево достаточно большое, чтобы сомневаться в том, что туда залетел украинский самолет. К тому же на счету "второй армии мира" на временно оккупированной части Донбасса это по меньшей мере второй случай сбития российского самолета российской ПВО за последние несколько месяцев. Известно об аналогичном случае с Су-34 ВКС РФ в районе Алчевска прошлым летом.

Напомним, ВСУ накануне уничтожили 765 оккупантов, самолет, вертолет и 15 ББМ врага. Безвозвратные потери вражеской армии в живой силе достигли 151 370 захватчиков.

"Юбилейный" 300-й вражеский самолет украинские защитники сбили под Авдеевкой 26 февраля. Тогда бойцы 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ попали в российский штурмовик из ПЗРК Stinger, а пилота взяли в плен.