В Воздушных силах предупредили об опасности барражирующих авиабомб

Баражирующие авиабомбы, которые выпускает российская армия по территории Украины, способны залетать на десятки километров. Для борьбы с ними наше государство нуждается в современных многофункциональных самолетах.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что россияне с весны прошлого года запускают ракеты по Украине дистанционно, но из-за ограниченного количества боеприпасов могут и применять корректируемые авиационные бомбы.

"Планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров", – отметил Игнат.

По словам спикера ПС ВСУ, сейчас нашей стране необходимы истребители F-16, которые позволили бы украинской армии перехватывать управляемые авиационные бомбы и "отгонять" самолеты, которые производят запуски. Также уничтожать указанные боеприпасы способны комплексы ПВО Patriot и SAMP-T, однако для защиты Украины их нужно много.

Заметим, что высокая угроза применения новых бомб состоит в том, что они принадлежат к планирующим, оснащены системой навигации и имеют боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов.

Напомним: ранее Игнат сообщил, что российские оккупанты ежедневно используют 30-40 ракет для нанесения ударов по территории Украины. При этом для определения целей поражения, враг использует все методы разведки – радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.

Представитель ВС ВСУ предупредил, что опасность ракетных атак сохраняется постоянно, украинцам следует сознательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Defense Express, Россия впервые применила в Украине новые управляемые бомбы весом 1500 кг. Речь идет о УПАБ-1500В с индексом К029Б;

– руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Россия готовится к возможному нанесению ракетных ударов по территории Украины, в частности, точечных. Об этом свидетельствует количество находящихся на дежурстве в Черном море вражеских ракетоносителей.

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