'Возможны точечные удары': Гуменюк рассказала о подготовке войск РФ к новой ракетной атаке

Россия готовится к возможному нанесению ракетных ударов по территории Украины, в частности, точечных. Об этом свидетельствует количество находящихся на дежурстве в Черном море вражеских ракетоносителей.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она пояснила, что вид атаки будет зависеть от тактики, которую выберет командование страны-агрессора.

По словам Гуменюк, россияне уже поняли, что массированные атаки не дают ожидаемого ими результата и требуют больших затрат. Поэтому, по ее убеждению, вероятнее всего, это будут точечные удары, как недавно в Кременчугском районе Полтавской области.

Представительница сил обороны юга пояснила, что в случае таких атак оккупанты поднимают в воздух авиацию и держат наготове морские ракетоносители, чтобы запутать украинскую ПВО. Она призвала украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним: накануне спикер ПС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты ежедневно используют 30-40 ракет для нанесения ударов по территории Украины. Для определения целей поражения враг использует все методы разведки – радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую. Он предупредил, что опасность ракетных атак сохраняется постоянно, украинцам следует сознательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Игнат сообщил, что защита украинского неба начала усиливаться очень мощными вещами. Наши Воздушные Силы, в частности, ожидают поставки дополнительных батарей и ракет в NASAMS, ЗРК Patriot и SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты;

– накануне сообщалось, что в Черном море находится три ракетоносителя России. Они оснащены 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".

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