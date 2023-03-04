В Воздушных силах подсчитали, сколько авиаударов ежедневно наносит армия РФ по Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты ежедневно используют 30-40 ракет для нанесения ударов по территории Украины. При этом для определения целей поражения, враг использует все методы разведки – радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.

Видео дня

Этой информацией военный поделился в эфире телемарафона UA Разом. Он указал, что опасность ракетных атак сохраняется постоянно, украинцам следует сознательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

"У россиян стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация, то есть идет определенное рассредоточение. Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома", – указал Игнат.

Он добавил, что Россия также сосредоточила флот в Черном море, некоторые корабли обладают "калибрами". Поэтому совершать ракетные атаки с наведением целей на берегу враг может даже не выходя из бухты.

"В то же время и в нашей авиации очень много вылетов. В соответствии с задачами и погодными условиями активность может быть разной. Сегодня переговоры постоянно ведутся по предоставлению Украине авиации, и это очень важно", – заключил представитель военного ведомства.

Напомним, что по подсчетам "Укрэнерго", РФ выпустила более тысячи ракет и дронов по энергосистеме Украины. Из них более 200 достигли цели. Несмотря на это, энергосистеме все же удалось устоять – во многом благодаря уже имеющимся запасам оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский во время выступления на конференции United for Justice во Львове заявил, что Путин и все его приспешники должны быть наказаны за их преступления против нашей страны. Они должны получить законные и справедливые приговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!