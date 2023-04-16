В Харьковской области украинские пограничники приземлили российский 'Шахед'. Фото

Российские оккупанты пытались 16 апреля атаковать Украину с помощью иранского дрона-камикадзе. Он залетел в воздушное пространство в районе Харьковщины и направлялся в глубь территории нашего государства.

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Однако полет вражеского "Шахеда" прервали меткие выстрелы украинских пограничников. Фотографии с обломками сбитого иранского "мопеда" показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Горький выбор вражеских беспилотников: на Харьковщине пограничники приземлили "Шахед". Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия", – отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине экспериментальное оружие против иранских дронов, используемых РФ. Вероятно, речь идет о мобильных ракетных комплексах, которые уже заявлены в новом пакете военной помощи. Объявляя о новом пакете помощи, в Вашингтоне анонсировали передачу ВСУ "10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерной наводкой".