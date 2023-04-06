США передадут Украине экспериментальное оружие против иранских дронов, используемых РФ – Defense One

США намерены отправить Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136, которыми Россия атакует инфраструктуру. Вероятно, речь идет о мобильных ракетных комплексах с лазерным наведением, которые уже заявлены в новом пакете военной помощи.

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Об этом сообщает Defense One, ссылаясь на представителей американской государственной подрядной компании SAIC. Она входит в число претендентов на реализацию срочной операцию армии по оказанию помощи украинским Силам обороны в уничтожении "Шахедов".

Во вторник, 4 апреля, США объявили о крупном пакете военной помощи Украине, ориентированной на противовоздушную оборону. В списке было "10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением".

"Это следует за январским конкурсом, проведенным армией США, которая искала систему для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136. SAIC, участвовавшая в конкурсе, собирается отправить десять единиц оружия в Украину, сказал нам представитель компании в кулуарах симпозиума Global Force Ассоциации армии США на прошлой неделе", – пишет издание.

Там напомнили, что Россия использовала Shahed-136 для нападения не только на украинские вооруженные силы, но и на гражданскую инфраструктуру, что вызвало отключение электричества.

"Украина сбила много беспилотников иранского производства, которые стоят около $20 тыс. за штуку, хотя иногда вынуждена использовать для этого ракеты ПВО стоимостью $500 тыс.", – указали аналитики.

В комментарии Defense One представители американской армии и еще один участник испытаний, компания Invariant Systems, не подтвердили, что должны были поставлять системы Украине, но указали на другие детали, подтверждающие заявления SAIC.

В контрактных документах, предоставленных армией, указано, что целью испытаний было уничтожение беспилотников третьего класса, то есть дронов, вес которых превышает 25 кг. Иранский Shahed-136 весит около 200 кг.

"Другие сведения в договорном документе также соответствуют информации, предоставленной SAIC. Например, в них говорится, что проект-победитель должен быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30-90 дней после заключения контракта – примерно столько же времени между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину", – пишет издание.

Аналитики говорят, якобы в контракте также говорится, что системы могут финансироваться органами Title 22 , которые используются для финансирования помощи Украине в сфере безопасности.

По словам представителя компании, в январских испытаниях SAIC использовала ракеты BAE APKWS с лазерным наведением, которые достигли 100-процентного попадания. Вице-президент армейского бизнес-подразделения SAIC Грега Фортье заявил, что при цене менее $30 тыс. за штуку эти ракеты дешевле, чем более крупные украинские ракеты ПВО.

Системный инженер SAIC Джереми Дэвидсон уточнил, что система также включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий беспилотник, в том числе любую систему марки DJI, не работающую с расширенным шифрованием. По его совам, дроны DJI часто используются обеими сторонами в Украине.

Фортье добавил, что их система обнаружила беспилотник на расстоянии более 10 км и поразила его на расстоянии 5 км, что намного больше, чем требуется армии на расстоянии примерно 2 км. Он добавил, что SAIC и Invariant показали наилучшие результаты в тесте.

Генеральный директор Invariant Дэвид Андерсон заявил, что ему неизвестно, была ли его система частью заявленной поставки Министерства обороны США.

По словам Сэмюэля Бендетта из Центра военно-морского анализа, Вашингтон в основном отправил ВСУ уже существующие технологии. И неясно, отправляли ли США когда-либо оружие, созданное с нуля, для использования именно в Украине.

Другая противовоздушная помощь в объявленном недавно пакете помощи на сумму $2,5 млрд включала боеприпасы для NASAMS, грузовики с 30-мм артиллерийскими установками для борьбы с дронами, три РЛС воздушного наблюдения, 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, помощь представляет собой сочетание сокращения производства и закупок оборудования.

Он заявил, что 30-мм артиллерийские установки и системы ПВО C-UAS с лазерной наводкой предназначались для уничтожения "Шахедов".

"Мы хотим помочь Украине продвинуться и удержать эту позицию в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях предоставление Украине нового пакета военной помощи согласовала Польша. В него войдут бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы противовоздушной обороны, минометы и другое вооружение.

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