МиГи, системы ПВО, БТР Rosomak и самоходные минометы Rak: Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи

Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщила "Европейская правда".

"Согласован очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет. Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в том числе очень эффективных ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что речь идет не только о поддержке, но и о двустороннем сотрудничестве, в частности в формате закупок. Это, по словам Зеленского, усилит оборонный потенциал как Украины, так и Польши.

Напомним, 1 апреля стало известно, что Украина заказала Польше 100 бронетранспортеров Rosomak. Средства за них платят партнеры Украины – США и Европейский Союз.

По словам главы польского правительства, БТР Rosomak является боевыми транспортерами высшего класса.

Rosomak – польская модификация финского бронетранспортера Patria AMV. Эти колесные бронированные машины находятся на вооружении в Польше с 2003 года.

Боевая машина пехоты KTO Rosomak используется для транспортировки 8 солдат, а также для обеспечения их прямой огневой поддержки.

Башня Oto Melara Hitfist-30P вооружена 30-мм цепной пушкой ATK Mk44 и 7,62-мм пулеметом НАТО UKM-2000C с коаксиальной установкой. Она обладает современной системой управления огнем с тепловизионным прицелом и стабилизацией пушки для точной стрельбы на ходу. Система активной защиты – это лазерная система предупреждения "Обра", соединенная с шестью 81-мм дымовыми гранатометами 902A ZM Dezamet. Некоторые из них оснащены ПТРК Spike, пусковая установка которого установлена по обе стороны башни.

Во время войны в Афганистане на KTO Rosomak была установлена дополнительная стальная композитная броня, модернизированные средства связи, кусачки перед люком водителя и командира, внешние видеокамеры для улучшения ситуационной осведомленности и система Pilar для направленного обнаружения огня противника.

По мнению военных аналитиков, эти бронемашины могут хорошо послужить ВСУ на этом этапе российско-украинской войны. Они зарекомендовали себя как надежные транспортные средства в нескольких вооруженных конфликтах и десятках учений.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля отправился с официальным визитом в Польшу. В рамках визита Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках Украине оборонной техники и БТР Rosomak польского производства для нужд украинской армии.