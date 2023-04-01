Украина заказала Польше 100 бронетранспортеров Rosomak: средства уплатят ЕС и США

Украина заказала у Польши покупку бронетранспортеров Rosomak. Речь идет о сотне единиц бронетехники.

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Заказ будет оплачен за счет средств Европейского Союза и США. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы польского правительства, БТР Rosomak являются боевыми транспортерами высшего класса. Эта техника производится в польском городе Семяновице-Слёнске.

"Украинская армия купит у нас 100 Rosomak, которые производятся в Семяновице-Сленске. Rosomak – боевые транспортеры высшего класса. Эта покупка будет оплачена деньгами ЕС и США", – сообщил польский премьер.

Rosomak – это польская модификация финского бронетранспортера Patria AMV. Техника находится на вооружении армии Польши с 2003 года. Наиболее популярной конструкцией Rosomak является самонесущаяся система, с шасси, которое установлено на корпус машины.

БТР имеет бронирование от патронов калибра 14,5 мм спереди и от патронов калибра 7,62 мм по бокам. Броня состоит из двух слоев, основной стальной толщиной 8 мм и наружной, которая установлена на основную броню. Внешняя броня может иметь разное сопротивление и может иметь разный вес в зависимости от требований. Оба слоя разделены друг от друга несколькими миллиметрами полости, которая может быть заполнена пеной, что увеличивает водоизмещение машины.

Главным вооружением Rosomak являются цепная пушка калибра 30 мм Mk44 Bushmaster II, крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, а также американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием Mk19.

В качестве второстепенного вооружения выступает польский пулемет UKM-2000, представляющий собой модификацию пулемёта Калашникова под патрон 7,62×51 мм.

Rosomak имеет 6-цилиндровый двигатель высокого давления с турбонаддувом Scania D1 12 56A03 PE, с максимальной мощностью 360 кВт/2100 оборотов в минуту и постоянной мощностью 294 кВт/2100 оборотов в минуту. Двигатель объемом 11,7 литра имеет водяное охлаждение и соединен с автоматической коробкой передач ZF 7HP 902S Ecomat с 7 передачами вперед и одной назад.

Напомним, польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и собственной армии. Для этого в ближайшие дни Совет министров Польши примет специальную долгосрочную программу.

Ранее страны Европейского Союза согласовали план совместных поставок артиллерийских снарядов в Украину. Будет отправлен один миллион патронов калибра 155 мм, план заработает с мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 3 апреля, Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В него могут войти радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы.

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