Польша увеличит производство боеприпасов для нужд ВСУ и собственной армии, – премьер Моравецкий

Польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и собственной армии. Для этого в ближайшие дни Совет министров Польши примет специальную долгосрочную программу.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в понедельник, 27 марта.

"В ближайшие дни Совет министров примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны. Мы хотим, чтобы частные и государственные компании производили боеприпасы. Сегодня мы знаем, что этих боеприпасов не хватает во всей Европе, и я могу сказать, что не секрет, что их не хватает во всем НАТО", – сказал Моравецкий.

По словам премьера, Польша присоединилась к программе ЕС по совместной закупке боеприпасов для ВСУ, которые являются наибольшей потребностью для украинских воинов сегодня.

"Поэтому, как мы договорились на последнем Европейском Совете, мы будем поставлять эти боеприпасы, при этом финансирование будет осуществляться из бюджета ЕС", - добавил премьер.

Моравецкий отметил, что программа Евросоюза по передаче ВСУ миллиона снарядов до конца года очень амбициозна.

"Но я убежден, что после очень стремительного увеличения производственных мощностей нашей ОПК такие объемы не будут слишком амбициозными", – подчеркнул польский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европейского Союза в понедельник, 20 марта, согласовали план совместных поставок артиллерийских снарядов в Украину. Будет отправлен один миллион патронов калибра 155 мм, план заработает с мая.

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