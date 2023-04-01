США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $2,6 млрд: какое вооружение могут получить ВСУ

Уже в понедельник, 3 апреля, Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В него могут войти радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы.

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Предполагаемая сумма будущего пакета военной помощи составляет 2,6 млрд долларов. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.

В список военного оборудования, которые США предоставят Украине, войдут различные типы боеприпасов, в том числе противотанковые. По словам источников, над пакетом военной помощи продолжается работа, поэтому его объем и сумма могут измениться.

Тем не менее, уже сейчас известно, что США планируют предоставить Украине высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой техники. Кроме того, ожидается, что Вооруженные силы Украины получат дополнительные снаряды для системы противовоздушной обороны NASAMS.

Пакет военной помощи преимущественно будет сформулирован за счет средств, поступающих от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие напрямую у промышленности.

Еще часть денег в пакете военной помощи должны поступить из средств президентского управления по изъятию средств, которые позволяют президенту использовать текущие запасы США в чрезвычайной ситуации.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская боевая авиация уже начала применять против российских оккупантов "умные бомбы" JDAM. Такие боеприпасы очень точно поражают цели.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Он объяснил, что это политическое решение.

В свою очередь спикер американского министерства обороны Патрик Райдер сообщил, что более 11 тысяч воинов Сил обороны Украины проходят военные учения на территории разных государств. Сейчас в "тренировочную коалицию" входят 26 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские экипажи вернулись домой после обучения в Великобритании на танках Challenger 2. Британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации этой бронетехники. Ожидается, что эта техника будет использована Украиной во время будущего контрнаступления.

– Ранее американский инструктор отметил мастерство воинов ВСУ в освоении ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие на развертывание комплекса тратят почти вдвое меньше времени, чем их коллеги в США.

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