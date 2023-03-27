Украинские военные завершили обучение на Challenger 2 в Британии: танки будут использованы во время контрнаступления ВСУ

Украинские экипажи вернулись домой после обучения в Великобритании на танках Challenger 2, которые, как ожидается, будут использованы в контрнаступлении ВСУ. Британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации этой бронетехники.

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Бойцы из Украины отправились в Британию вскоре после того, как в январе премьер-министр Риши Сунак объявил, что Лондон направит Киеву 14 таких танков. О результатах учений сообщает The Guardian со ссылкой на британское Министерство обороны (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как полагают, находится в разработке. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся на родину лучше экипированными, но с не меньшей опасностью", – говорится в статье.

Отмечается, что наши воины прошли подготовку, которая включала в себя инструкции по управлению, вождению и совместной работе в качестве экипажа Challenger 2, а также эффективному выявлению и поражению целей.

"Для группы центра боевых маневров было честью провести этот тренинг для наших украинских партнеров. Мы все были очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности, и не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", – сказал лейтенант Джон Стоун, руководивший учебным заданием.

Минобороны Британии охарактеризовало Challenger 2 как "ступенчатое изменение возможностей" для Вооруженных сил Украины, заявив, что эти танки станут для них одними из самых современных и совершенных артиллерийских систем в мире.

Помимо 14 британских танков Challenger, Британия отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский инструктор отметил мастерство воинов ВСУ в освоении ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие показали лучшие результаты, чем их коллеги в США – на развертывание комплекса они тратят почти вдвое меньше времени.

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