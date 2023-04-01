США не будут передавать Украине ATACMS: рассматривают другие варианты, – генерал Милли

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Он объяснил, что это политическое решение.

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Однако в США рассматривают другие варианты военной помощи Украине, которые предоставили бы нашим военным больше возможностей на поле боя. Об этом Милли сказал в пятницу, 31 марта, в интервью Defense One, передает CNN.

Он отметил, что у Штатов есть относительно немного ATACMS, поэтому они должны поддерживать свои запасы оружия на достаточном уровне.

"Сейчас мы не предоставляем ATACMS", – сказал Милли.

В то же время Вашингтон рассматривает другие возможности расширения диапазона действий Сил обороны Украины до такого, который соответствовал бы дальности этих ракет. Например, речь может идти о беспилотниках или других системах.

"Есть БПЛА, например, которые могут это сделать. У британцев несколько систем. Поэтому это определенные вещи, на которые мы смотрим, чтобы расширить их возможности", – добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СМИ уже писали, что в США все еще сомневаются, передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

– Однако впоследствии глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что в Вашингтоне уже наметились сдвиги в сторону передачи Украине ATACMS и истребителей.

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