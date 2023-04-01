newspaper
img

США не будут передавать Украине ATACMS: рассматривают другие варианты, – генерал Милли

София Закревская
War
1 минута
2,6 т.
США не будут передавать Украине ATACMS: рассматривают другие варианты, – генерал Милли

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Он объяснил, что это политическое решение.

Видео дня

Однако в США рассматривают другие варианты военной помощи Украине, которые предоставили бы нашим военным больше возможностей на поле боя. Об этом Милли сказал в пятницу, 31 марта, в интервью Defense One, передает CNN.

Он отметил, что у Штатов есть относительно немного ATACMS, поэтому они должны поддерживать свои запасы оружия на достаточном уровне.

"Сейчас мы не предоставляем ATACMS", – сказал Милли.

США не будут передавать Украине ATACMS: рассматривают другие варианты, – генерал Милли

В то же время Вашингтон рассматривает другие возможности расширения диапазона действий Сил обороны Украины до такого, который соответствовал бы дальности этих ракет. Например, речь может идти о беспилотниках или других системах.

"Есть БПЛА, например, которые могут это сделать. У британцев несколько систем. Поэтому это определенные вещи, на которые мы смотрим, чтобы расширить их возможности", – добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СМИ уже писали, что в США все еще сомневаются, передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

– Однако впоследствии глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что в Вашингтоне уже наметились сдвиги в сторону передачи Украине ATACMS и истребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!