"Мы решительно настроены поддерживать Украину": в США рассказали, сколько украинских военных проходят обучение за границей
Спикер американского министерства обороны Патрик Райдер сообщил, что более 11 тысяч воинов Сил обороны Украины проходят военные учения на территории разных государств. Сейчас в "тренировочную коалицию" входят 26 стран.
Об этом он рассказал на брифинге в Пентагоне, запись доступна на Youtube. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки решительно настроены продолжать поддерживать украинское государство в борьбе с полномасштабным вторжением России до самой победы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам Райдера, обучения украинских бойцов дополнительным военным навыкам проходит международными усилиями в партнерстве с коалицией дружественных стран. Более 40 разных программ по как минимум 20 боевым системам защитники Украины прослышали с апреля 2022 года.
Вашингтон в сотрудничестве с партнерами будет продолжать такие тренировки для украинских военнослужащих, заверил представитель Министерства обороны США. Он заявил, что украинский народ должен получить оборонную помощь, необходимую для защиты Украины и отражения российской агрессии.
"Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", – сказал генерал.
Отметим, что ранее Райдер заявил, что только в США в прошлом году обучили более 7000 украинских военнослужащих. На этой неделе 65 украинских бойцов вернулись с военной подготовки. Следующий этап учений состоится в Германии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– украинские экипажи вернулись домой после обучения в Великобритании на танках Challenger 2. Британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации этой бронетехники. Ожидается, что эта техника будет использована Украиной во время будущего контрнаступления.
– Ранее американский инструктор отметил мастерство воинов ВСУ в освоении ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие на развертывание комплекса тратят почти вдвое меньше времени, чем их коллеги в США.
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