Более 7 тысяч украинских военных за год прошли обучение в США – Пентагон

С начала российской агрессии в прошлом году более 7000 украинских военнослужащих были обучены в США. На этой неделе 65 украинских бойцов вернулись с военной подготовки.

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Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера. Украинские военнослужащие планируют пройти следующий этап военной подготовки в Германии.

"На этой неделе 65 украинских военнослужащих, проходивших обучение по системе ПВО Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, завершили свое обучение и вернулись в Европу", – заявил Райдер.

По его словам, около 4000 украинских военнослужащих, включая две бригады, одна из которых оснащена боевыми машинами Bradley, а другая – машинами Stryker, пройдут общевойсковую подготовку в Германии в конце текущего месяца.

"В настоящее время на полигонах Графенвер и Хоэнфельс в Германии проходят дополнительные общевойсковые учения с участием двух мотопехотных батальонов в составе 1200 военнослужащих ВСУ", — сказал Райдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии продолжают обучать новобранцев Вооруженных сил Украины. Сейчас подготовку в стране проходят около 2000 украинских военных. В частности, их обучают обращению с оружием, стрельбе, точной стрельбе, основам полевого боя, полевой тактике, противодействию взрывчатым веществам, законам вооруженного конфликта и оказанию первой помощи. В общей сложности для каждой из групп солдат обучение длится пять недель.

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