США передадут системы ПВО С-UAS с лазерным наведением, которые помогут защитить Украину от ''шахедов''. Видео

4 апреля Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о передаче нового пакета военной помощи Украине. В частности, наши военные получат 10 мобильных ракетных комплексов C-UAS (систем управления и контроля противодействия беспилотным авиационным системам) с лазерным наведением.

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В США не сказали, какую именно модель вооружения должна получить Украина. А журналист Voice of America Джефф Селдин написал со ссылкой на представителя Пентагона, что США хотят закупить для Украины "грузовики с вооружением" ("gun trucks"), которые могут обнаруживать и перехватывать беспилотники.

В частности, речь идет о БПЛА, похожих на иранские Shahed, применяемые РФ против Украины.

M-ACE

Американская компания Northrop Grumman разработала систему Mobile Acquisition Cueing and Effector (M-ACE), оснащенную радаром, радиочастотными датчиками и комплексом управления и контроля, а также несколько машин противовоздушной обороны Scorpion, оснащенных 30-мм пушками M230LF Bushmaster.

M-ACE включает в себя многоцелевую систему наземной и воздушной безопасности, способную выполнять операции по противодействию беспилотным авиационным системам. Она может обнаруживать наземные и беспилотные угрозы на больших расстояниях.

"Усовершенствованные возможности прогнозирования позволяют сократить цикл принятия решений в цепочке уничтожения (идентификация цели, классификация и установка приоритетов) почти со скоростью машины. Это достигается за счет слияния датчиков и возможностей автономного/искусственного интеллекта системы", – говорил директор по развитию бизнеса Northrop Grumman Armament Systems Роберт Менти.

C-RAM

Также Northrop Grumman разрабатывала систему Counter Rocket, Artillery, and Mortar (C-RAM). Она предназначена для решения неотложных оперативных задач по защите войск от ракетных, артиллерийских и минометных атак по четырем основным направлениям: выявление, предупреждение, перехват и реагирование.

FAAD/C-RAM C2 – это открытая модульная система, которая обеспечивает простую и быструю интеграцию с доступными датчиками, эффекторами и системами предупреждения, чтобы обеспечить быструю защиту в режиме реального времени от угроз ближнего действия и маневрирования. Эту систему удалось интегрировать в C-UAS.

22 ноября 2022 года состоялось успешное испытание системы C-UAS корпорации Northrop Grumman Corporation. На сегодня это было самое сложное испытание систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон объявил о передаче нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд. Преимущественно он состоит из боеприпасов и снарядов, в которых остро нуждается украинская армия.

Что войдет в этот пакет, читайте по ссылке.

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