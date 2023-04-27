'Найдем всех виновных': Зеленский отреагировал на атаку окупантов на Николаев. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт, который Россия совершила в Николаеве. Глава государства заверил, что все преступники, которые убивают украинцев, будут привлечены к ответственности.

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По словам президента, Россия каждый день продолжает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского. Об этом Зеленский написал в своем Telergam (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства подчеркнул, что Россия запустила по Николаеву четыре ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. При этом высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку. На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.

Зеленский подчеркнул, что за очередное преступление, совершенное против мирных украинцев российские террористы будут нести ответственность. Президент отметитл, что каждый российский преступник будет наказан за свои действия.

"Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность", – заверил Зеленский.

Напомним, в ночь на четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев, прозвучали взрывы. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажный дом и частные домовладения.

По состоянию на утро в Николаеве известно об одном погибшем и 23 раненных в результате ночной ракетной атаки. Российские террористы запустили по мирных жителям 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.