Оккупанты били 'Калибрамы', пострадали десятки людей: новые детали ночной атаки РФ на Николаев. Фото

По состоянию на утро 27 апреля в Николаеве известно об одном погибшем и 23 раненных в результате ночной ракетной атаки. Российские террористы запустили по мирных жителям 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

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Ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Россияне совершили очевидный факт террора мирного населения, ведь ракеты "Калибр" являются высокоточным оружием, работающим по координатам наведения.

В ОК "Юг" отметили, что в результате атаки один частный дом разрушен, другой поврежден. Кроме того, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Николаевские спасатели оперативно ликвидировали пожар. Сейчас продолжается разбор конструкций.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что в результате ракетного удара горел двухэтажный жилой дом и историческое здание. Первый пожар ликвидирован силами дежурного караула аварийно-спасательного отряда специального назначения на площади 100 кв. м, второй – ликвидировали пожарные пяти государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра на площади 500 кв. м.

В пятиэтажке по другому адресу взрывной волной выбиты двери и окна. Для открывания поврежденной двери также привлекались спасатели. В общей сложности для ликвидации последствий обстрела привлекалось 100 пожарных и 19 единиц спецтехники. На местах работали бригады скорой помощи, экипажи полиции, отряд быстрого реагирования Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины, аварийные бригады газовой службы.

Напомним, в ночь на четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев, прозвучали взрывы. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажный дом и частные домовладения.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ артиллерией и авиабомбами ударили по Херсонщине. Вследствие обстрела погиб мужчина. Также есть раненые, в том числе иностранный журналист – итальянский корреспондент Коррадо Зунино из газеты La Repubblica.