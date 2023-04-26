Оккупанты обстреляли Херсонщину артиллерией и 'умными' авиабомбами: пострадал иностранный журналист

Оккупационные войска РФ в среду, 26 апреля, из артиллерии ударили по Херсонщине. Вследствие обстрела пострадали два человека: 26-летний местный житель и иностранный журналист.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, захватчики обстреляли село Станислав, а также район Антоновского моста.

"Враг обстреливает Херсонщину. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет. Также россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы", – рассказал Ермак.

Как сообщил "Суспільному" руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, оккупанты начали обстреливать Станислав в 14:00.

"У раненого мужчины травма и легкая контузия. Во время обстрела он был в своем дворе", – рассказал чиновник.

По его словам, среди прочего также был обстрел управляемыми авиабомбами. Есть прилеты в береговую зону и здание двух предприятий.

Дополняется...