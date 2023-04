'Операция очень мощная': Гуменюк рассказала о действиях ВСУ на левобережье Херсонщины

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас происходит на Южном направлении. По ее словам, в Херсонской области Вооруженные силы Украины зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра.

Об этом Гуменюк сказала в понедельник, 24 апреля, в эфире телемарафона "Єдині новини". Она призвала соблюдать информационную тишину, однако проинформировала, что уже есть значительные результаты работы Сил обороны.

"Буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы", – отметила Гуменюк.

Сейчас украинские военные на этом участке фронта ведут контрбатарейную борьбу. "Если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости", – добавила начальница пресс-центра.

Она рассказала, что каждый день на Южном направлении ВСУ проводят "демилитаризацию" от 13 до 20 единиц техники армии РФ. Наши защитники уничтожают артиллерийские установки, танки, автомобильную и бронированную технику, средства ПВО врага.

Тем временем проект Deepstate обновил карту боевых действий на Херсонщине. Теперь часть левобережья обозначена как территория, статус которой неизвестен, а не как так, которую контролируют российские захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War) проанализировали способность Сил обороны Украины к контрнаступательным действиям. Они отметили, что для успешного освобождения своих территорий от оккупантов из РФ, у украинской армии будет достаточно бронетехники и боеприпасов.

