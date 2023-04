Бронетехники и боеприпасов будет достаточно: в ISW дали прогноз, как может развиваться контрнаступление ВСУ, и оценили шансы на успех

Аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War) проанализировали способность Сил обороны Украины к контрнаступательным действиям. Они отметили, что для успешного освобождения своих территорий от оккупантов из РФ, украинской армии будет достаточно бронетехники и боеприпасов.

Видео дня

В сводке ISW от 23 апреля говорится, что отчет основан на ряде предположений о возможностях ВСУ. При этом эксперты их не оценивали и не указывали, как отмечается, по политическим соображениям.

Проанализировав данные, аналитики пришли к выводу, что Украина сможет провести скоординированную многобригадную механизированную наступательную операцию с полным использованием заявленных девяти бригад, которые готовятся к ней.

Такую задачу они называют сложной и более масштабной, чем любая наступательная операция, которую Силы обороны до сих пор предпринимали (например, четыре украинские бригады, как сообщается, использовались в Харьковском контрнаступлении).

Также эксперты предполагают, что Украина будет иметь в своих частях достаточное количество танков и бронетранспортеров различных типов для поддержки расширенного механизированного маневра; механизированные части будут иметь достаточно боеприпасов всех видов, включая артиллерийские; и в целом Украина сможет вести длительные боевые действия, наносить точечные удары по дальности с помощью HIMARS и других подобных систем, интегрированных и поддерживающих маневренные операции, как это было раньше.

"Кроме того, предполагается, что украинские силы будут иметь возможности для разминирования и наведения мостов, необходимые для относительно быстрого продвижения через подготовленные оборонительные позиции. ISW не видит причин подвергать сомнению какие-либо из этих предположений, учитывая интенсивность, с которой Украина готовилась к этой операции и время, которое потребовалось на нее, а также оборудование, которое было доставлено украинским силам западными странами", – заявили в Институте изучения войны.

Эксперты признают, что если какое-либо значительное число этих предположений окажется неверным, то некоторые из приведенных оценок и наблюдений также окажутся неверными, и перспективы войск РФ удержать свои позиции якобы будут лучше, чем представлено.

Хотя в ISW не видят причин подвергать сомнению какие-либо из своих вышеописанных предположений, и верят в успех ВСУ при том, что все они сбудутся. Однако аналитики не предлагают оценки или доказательств своих выводов и, следовательно, конкретного прогноза характера, масштаба, местоположения, продолжительности или исхода предстоящего украинского контрнаступления.

"У Украины есть привлекательные варианты для наступательных операций по всей линии, и ISW не считает, что информация, представленная в этом отчете, или какие-либо наблюдения, сделанные далее, явно приводят к выводу, что украинские силы будут атаковать в том или ином районе", – заявили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля Институт изучения войны известил, якобы ВСУ высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Аналитики заявили, что наши воины "заняли позиции", но неясно, в каких масштабах и с какими намерениями.

В ответ на это в ОК "Юг" отметили, что Силы обороны ведут сложную работу, нуждающуюся в информационной тишине. Там подчеркнули, что это сохранит жизнь защитников Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!