Оккупанты выпустили по Херсонщине 236 снарядов, есть погибший и раненые – ОВА

Российские оккупационные войска в течение 22 апреля обстреляли Херсонскую область по меньшей мере 236 снарядами. Огонь по городу Херсон противник открывал два раза.

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Из-за военной агрессии ВС РФ в этот день один мирный житель погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин на своем Telegram-канале 23 апреля (424-е сутки полномасштабного вторжения).

"За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", – уточнил чиновник.

Он отметил, что прилеты были в том числе по жилым кварталам населенных пунктов.

Прокудин добавил, что за минувшие сутки с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы 52 человека. Эвакуация в более безопасные регионы Украины может спасти жизнь!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аналитики американского Института изучения войны не исключают, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонщины. Украинские воины якобы заняли позиции севернее города Олешки и продвинулись к северной окраине по трассе к западу от Дач.

– "Масштабы и намерения остаются неясными, равно как и способность и желание Украины сохранять устойчивые позиции в этом районе", – заявили эксперты.

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