РФ нанесла удар по Хмельнитчине, есть прилет в объект инфраструктуры: подробности

Во время воздушной тревоги ночью 18 мая страна-агрессор РФ нанесла удар по Хмельницкой области. Он пришелся по объекту инфраструктуры.

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К счастью, обошлось без жертв. Об этом утром в четверг сообщила Хмельницкая областная военная администрация в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что ночью в регионе прозвучала серия взрывов – очередную атаку отбивали силы противовоздушной обороны.

"К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушениях устанавливается", – добавили в ОВА.

Напомним, что этой ночью оккупационные войска РФ атаковали украинские города ракетами, а также запускали разведывательные дроны.

В Полтавской, Винницкой областях и Киеве сработала противовоздушная оборона, тогда как в Одессе отмечено вражеское попадание в промышленный объект – там погиб один человек и еще двое пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая враг ударил по критической инфраструктуре Хмельницкого. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в объекты на Хмельнитчине тогда попали четыре ударных дрона "Шахед". В облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.

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