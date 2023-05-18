РФ нанесла удар по Хмельнитчине, есть прилет в объект инфраструктуры: подробности
Во время воздушной тревоги ночью 18 мая страна-агрессор РФ нанесла удар по Хмельницкой области. Он пришелся по объекту инфраструктуры.
К счастью, обошлось без жертв. Об этом утром в четверг сообщила Хмельницкая областная военная администрация в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что ночью в регионе прозвучала серия взрывов – очередную атаку отбивали силы противовоздушной обороны.
"К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушениях устанавливается", – добавили в ОВА.
Напомним, что этой ночью оккупационные войска РФ атаковали украинские города ракетами, а также запускали разведывательные дроны.
В Полтавской, Винницкой областях и Киеве сработала противовоздушная оборона, тогда как в Одессе отмечено вражеское попадание в промышленный объект – там погиб один человек и еще двое пострадали.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая враг ударил по критической инфраструктуре Хмельницкого. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в объекты на Хмельнитчине тогда попали четыре ударных дрона "Шахед". В облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!