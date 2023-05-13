По Хмельнитчине попало сразу четыре 'шахеда', – Игнат

В ночь на 13 мая украинские силы ПВО сбили 17 из 21 дронов-камикадзе, запущенных российской оккупационной армией. Остальные четыре ударных беспилотника попали на территорию Хмельницкой области.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, путинская армия попала в объект критической инфраструктуры, в результате чего одиннадцать человек получили ранения.

Также взрывными волнами в Хмельницком повреждены учебные, медицинские заведения, админздания, промышленные объекты, многоэтажные и частные дома. Из-за российских обстрелов УЗ приостановила, а в дальнейшем изменила путь движения поездов по нескольким направлениям.

В ОВА уточнили, что пораженный врагом объект расположен за пределами населенных пунктов. Жителей призвали сохранять спокойствие, ведь на месте прилета работали все службы. Эвакуация из города пока не проводится. Проблем с коммунальными услугами нет.

Напомним: также на Киевщине этой ночью в результате падения, вероятно, сбитого беспилотника повреждения получил жилой дом. Данные о пострадавших в области в ГСЧС не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– около 01:30 минувшей ночью оккупанты атаковали дронами Николаев, в городе раздались взрывы. На местах прилетов начался пожар, в том числе на первом этаже жилого дома и на предприятии;

– накануне российские войска уже в четвертый раз после деоккупации Херсона обстреляли городскую гимназию № 20. После последних ударов крыша здания и перекрытия обрушились на первый этаж, там возник серьезный пожар.

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