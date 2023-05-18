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Оккупанты ударили по Одессе, есть прилет: один человек погиб, двое ранены. Фото

Марина Лисничук
War
1 минута
15,2 т.
Оккупанты ударили по Одессе, есть прилет: один человек погиб, двое ранены. Фото

Государство-террорист Россия 18 мая нанесла ракетный удар по Одессе. Он пришелся на объект промышленности и привел к жертвам среди гражданских.

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Большинство же вражеских ракет защитники неба сбили. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафонта (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В результате ракетной атаки на Одессу есть попадание и погибший", – отметила она.

Оккупанты ударили по Одессе, есть прилет: один человек погиб, двое ранены. Фото

По ее словам, прилет зафиксирован по объекту промышленности на окраине Одессы. Кроме погибшего, известно также, что еще два человека получили ранения.

"Это охранники этого объекта, гражданские люди", – уточнила Гуменюк.

Оккупанты ударили по Одессе, есть прилет: один человек погиб, двое ранены. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая армия России атаковала Одесщину ракетами Х-22. В области сработала ПВО, в то же время был и прилет по складу и побережью, в результате чего есть жертва и пострадавшие.

В общем тогда враг выпустил восемь ракет, а удары пришлись по одному из кладом логистической инфраструктуры на территории Одесского района, где вспыхнул сильный пожар. В результате один человек погиб и трое получили ранения.

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