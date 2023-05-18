Оккупанты ударили по Одессе, есть прилет: один человек погиб, двое ранены. Фото

Государство-террорист Россия 18 мая нанесла ракетный удар по Одессе. Он пришелся на объект промышленности и привел к жертвам среди гражданских.

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Большинство же вражеских ракет защитники неба сбили. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафонта (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В результате ракетной атаки на Одессу есть попадание и погибший", – отметила она.

По ее словам, прилет зафиксирован по объекту промышленности на окраине Одессы. Кроме погибшего, известно также, что еще два человека получили ранения.

"Это охранники этого объекта, гражданские люди", – уточнила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая армия России атаковала Одесщину ракетами Х-22. В области сработала ПВО, в то же время был и прилет по складу и побережью, в результате чего есть жертва и пострадавшие.

В общем тогда враг выпустил восемь ракет, а удары пришлись по одному из кладом логистической инфраструктуры на территории Одесского района, где вспыхнул сильный пожар. В результате один человек погиб и трое получили ранения.

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