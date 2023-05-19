В Киеве и ряде областей раздались взрывы: в сети сообщили о работе ПВО

Ночью 19 мая государство-террорист Россия устроила очередную воздушную Украину. Взрывы раздались в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Хмельницкой областях. В регионах и столице сработали системы противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Украинцев призвали помнить об информационной гигиене.

Напомним: утром 18 мая в Киеве также прогремели мощные взрывы. В регионе отлично сработала противовоздушная оборона, однако падение обломков сбитых вражеских целей привело к пожарам и ряду повреждений.

В КМВА отметили, что это было девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая. Атаку враг совершил из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия – вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. После их запуска оккупанты направили в сторону украинской столицы еще и свои разведывательные дроны. Падение обломков произошло в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Также страна-террорист РФ нанесла мощный удар по Киеву с применением ракет "Кинжал" и "Калибр" 16 мая. Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

Во время российских обстрелов оккупанты отслеживают на YouTube работу ПВО в Киеве через камеры видеонаблюдения. В частности, после последнего обстрела россияне выложили видео работы ПВО в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что цель суперрасходных ракетных обстрелов Киева Россией состоит в попытках поднять градус патриотической истерии внутри страны-агрессора. Украинская столица остается маниакальной и недостижимой целью кремлевского диктатора Владимира Путина;

– также Россия во время массированного обстрела Украины в ночь на 18 мая выпустила ракеты по Одессе и региону. Есть разрушение на объекте промышленности, одна жертва и три пострадавших среди гражданских.

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