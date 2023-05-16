Во время атаки на Киев в РФ следили за работой ПВО по камерам видеонаблюдения: в Воздушных силах отреагировали

Во время российских обстрелов оккупанты отслеживают на YouTube работу ПВО в Киеве через камеры видеонаблюдения. В частности, после последних обстрелов россияне выложили видео сегодняшней работы ПВО в Киеве.

Видео дня

На это отреагировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Radio NV. Так корректировать свой огонь россиянам помогают камеры видеонаблюдения в Украине.

"Понятно, что работа камер нужна в разных институтах — следить за правопорядком в государстве и так далее. Это очень нужные вещи. Но, возможно, какие-то корректировки во время работы ПВО, не исключаю, нужно все же делать. Потому что камеры отслеживают ( ситуацию. – Ред) в режиме онлайн, передают это изображение на ютуб-каналы. И таким образом враг видит в реальном режиме времени (последствия своих действий. – Ред.)", — говорит Игнат.

Как рассказал спикер, военные администрации будут работать с Вооруженными силами, поскольку необходимо обеспечить координацию с местными администрациями для решения этого вопроса.

Однако, кроме видеокамер, есть многие жители, которые на свои мобильные телефоны записывают работу ПВО и публикуют эти записи в своих социальных сетях. Поэтому на сегодняшний день трудно избежать утечки информации, но все же необходимо ограничить доступ противника к оперативному информированию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник ночью, 16 мая, страна-террорист РФ нанесла самый мощный удар по Киеву с применением ракет "Кинжал" и "Калибр". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

Напомним, что во вторник, 16 мая, в результате падения обломков сбитых российских ракет была повреждена крыша частного дома. К счастью, жители области не пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!