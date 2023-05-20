В Киеве прогремели взрывы, сработала ПВО: обломки повредили крышу дома, начался пожар

В ночь на субботу, 20 мая, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали регион дронами-камиказде. Атаки врага отбивали силы ПВО.

Видео дня

Взрывы местные жители слышали после часа ночи. В Киевской областной военной администрации в Telegram подтвердили, что есть опасность атаки БПЛА.

"Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении КОВА.

Глава КМВА Сергей Попко отметил, что вокруг воздушного пространства столицы работают силы противовоздушной обороны. Однако в результате падения обломков возник пожар крыши 9-этажного здания в Днепровском районе Киева.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, пожар возник на крыше одного из жилых комплексов.

Отметим, что это уже 11 атака российских оккупантов на Киевщину с начала месяца. В ночь на 19 мая взрывы прогремели не только в Киеве, а и в Кривом Роге, а также в Киевской, Черниговской, Николаевской и Хмельницкой областях. В регионах и столице сработали системы противовоздушной обороны. В небе над несколькими регионами защитники сбили три вражеских ракета и 16 ударных беспилотников.

Утром 18 мая в Киеве также раздавались мощные взрывы. В регионе отлично сработала противовоздушная оборона, однако падение обломков сбитых вражеских целей привело к пожарам и ряду повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая силы ПВО сбили 29 из 30 крылатых ракет и четыре БПЛА. В то же время были прилеты в Одессе и на Хмельнитчине, а в Киеве были повреждения из-за падения обломков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!