Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, ВСУ отбивают вражеские атаки – Генштаб

На 451-е сутки войны враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 39 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 20 мая. Согласно ей, на Бахмутском направлении враг продолжает наступать, не прекращаются трудные бои за сам Бахмут.

Кроме того, противник безуспешно атаковал в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары по районам Славянска и Дружковки и авиационные по районам населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Торецк.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник атаковал в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного, успеха не имел. Нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время вражеские обстрелы получили Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты безуспешно наступали в районе Новомихайловки. Нанесли авиаудары вблизи Угледара и Пречистовки, обстреляли Парасковеевку, Константиновку, Новомихайловку, Новоукраинку, Угледар и Пречистовку.

На Купянском направлении в течение суток враг не атаковал. Нанес авиаудары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг тоже не атаковал. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Ямполь и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиаудары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндийка на Херсонщине, совершил обстрелы более 30 населенных пунктов.

Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львово, Антоновка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее на Харьковщине.

В Генштабе также рассказали, что захватчики продолжают использовать гражданские медучреждения на оккупированных территориях в своих целях. В частности, верхние этажи районного территориального медицинского объединения в Лутугино на Луганщине оккупанты превратили военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение.

Сейчас в медучреждении лечатся около 100 военных армии РФ с ранениями разной степени тяжести, что является пиком возможностей госпиталя. В то же время медпомощь гражданским не предоставляется.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из РСЗО. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома. Угроза ударов по всей территории Украины остается очень высокой, предостерегли в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство ПВО и еще 1 важную цель противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая вновь заявил о "взятии" Бахмута, хотя недавно жаловался, что ситуация складывается "по самому худшему для РФ сценарию".

– В Минобороны опровергли заявление Пригожина, при этом назвали ситуацию критической. А ВСУ заявили, что Силы обороны проводят операцию по окружению Бахмута, но из самого города защитники могут выйти, поскольку подконтрольным остался очень маленький участок, где наши воины держат оборону.