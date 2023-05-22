Россия ночью запустила по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

Украина ночью 22 мая пережила очередную массированную воздушную атаку России, которая запустила по регионам 16 ракет и 20 дронов-камикадзе. Благодаря успешной работе защитников неба были сбиты 24 таких вражеских цели, а накануне – еще и истребитель.

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Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Отметим, что этой ночью сирены из-за угрозы российских ударов звучали по всей стране – это была 12-я с начала этого месяца волна атак со стороны страны-агрессора.

Отмечается, что на этот раз российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины – города Днепр. Атака осуществлялась 16-ю ракетами разных типов и 20-ю ударными дронами Shahed-136/131.

По подсчетам Воздушных сил ВСУ, в целом враг выпустил:

– четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

– пять крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области РФ;

– две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма;

– пять зенитных управляемых ракет С-300 с временно захваченной территории Запорожской области;

– 20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

"В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Также военные рассказали об уничтожении еще одного вражеского самолета. Так, в конце воскресенья, 21 мая, в территориальных водах Украины на Херсонщине "отрицательного взлета" потерпел истребитель Су-35 оккупантов.

"Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются! – подчеркнули в Командовании ПС ВСУ.

Напомним: воздушная тревога в понедельник распространилась по регионам Украины после 02:30 и продолжалась по меньшей мере до 05:00. В это время фиксировались запуски российскими террористами ракет и дронов-камикадзе. Тогда раздавались взрывы в Харькове, Днепре и Запорожье.

В небе над Днепропетровщиной защитники сбили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. В то же время зафиксированы и вражеские прилеты: из-за действий российских террористов получили повреждения здания спасательного подразделения и предприятия, жилые дома и автотранспорт, пострадали восемь человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью субботы, 20 мая, силы ПВО Украины сбили 18 "Шахедов", которыми РФ атаковала Киевщину с северного направления. Еще два таких дрона-камикадзе и вражеский разведывательный БПЛА защитники обезвредили поздно вечером 19 мая.

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