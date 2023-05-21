Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине, использовав дешевые беспилотники – британская разведка

С начала мая Россия возобновила частые ракетные удары по территории Украины. На этот раз их ключевой целью, очевидно, являются попытки истощения украинской системы противовоздушной обороны.

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В то же время государство-агрессор нарастило использование вместе с ракетами разведывательных беспилотников для оценки последствий ударов и их корректировки. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

По данным британской разведки, усилив с начала мая ракетные удары вглубь Украины, захватчики, очевидно, преследуют цель истощения украинского ПВО. В то же время россияне несколько разнообразили свою тактику и вместе с ракетами начали запускать разведывательные дроны.

"Используя предыдущие волны глубоких ударов, Россия начала чаще использовать невооруженные беспилотные летательные аппараты наблюдения (БПЛА). Среди них БПЛА SuperCam российского производства, они относительно дешевые и имеют достаточную дальность полета над целями крылатых ракет", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Это новшество может свидетельствовать о попытке россиян справиться с одной из своих системных проблем: неэффективным целенаведением.

"Россия, скорее всего, приняла эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевого ущерба и улучшить свой цикл нацеливания. Медленный и неэффективный процесс нацеливания российских военных был главным недостатком их деятельности в Украине. Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинского ПВО", – подчеркнули в МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что Россия рискует, перебросив под Бахмут новые силы после слива "вагнеровцев". Прибегнув к такому шагу, агрессор поставил под угрозу "защищенность" других своих флангов.

После тактических достижений Украины на флангах города в Донецкой области до середины мая и публичных сомнений относительно готовности сил "Вагнера" продолжать бои в этом секторе у России сравнительно немного незадействованных боевых подразделений на украинском фронте. Такая передислокация сил является заметным риском для российского командования. Однако оно просто вынуждено закрывать "дыры" переброской оккупантов с одного направления на другое.