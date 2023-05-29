Оккупанты нанесли удары по Хмельнитчине, произошли пожары: подробности
В ночь на 29 мая российские оккупационные войска ударили по нескольким объектам на территории Хмельницкой области, один из которых оказался военным. В результате атаки начались пожары, также выведены из строя 5 летательных аппаратов.
Об этом сообщили в Telegram Хмельницкой ОВА. В настоящее время спасатели работают над локализацией пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранением боевых материальных ценностей.
Также, как отметили в ОВА, начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.
Напомним: ночью 29 мая российские террористы запустили в сторону городов Украины 40 крылатых ракет, 35 ударных дронов и разведывательный БПЛА. Благодаря работе противовоздушной обороны, 67 вражеских воздушных целей были обезврежены.
Отмечается, что оккупанты выпустили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Также иранские БПЛА Shahed-136/131 запускались по северному и южному направлениям.
ПВО Украины работало в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил ВСУ: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 29 мая силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Львовщиной. Ее обломки упали на территории Золочевского района и разрушили деревянное здание, обошлось без жертв;
– также в результате падения обломков боеприпасов были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах Киевской области. Мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко уточнил, что во время вражеской атаки несколько домов в городе "терпели повреждения от обломков, преимущественно это разбитые окна".
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